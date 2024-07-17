إجراء رسمي من تشيلسي تجاه إنزو فرنانديز بعد فيديو الأغنية العنصرية

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا رسميًّا بشأن أزمة إنزو فرنانديز، لاعب الفريق ونجم منتخب الأرجنتين، إثر اتهامه بترديد أغان تحمل عبارات عنصرية.

وقام فرنانديز ببث مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" وظهر برفقة زملائه في منتخب الأرجنتين عقب الفوز بلقب كوبا أمريكا 2024، وهم يرددون أغاني تحمل عبارات عنصرية تجاه لاعبي منتخب فرنسا.

وتضمن الفيديو، الذي نشره الدولي الأرجنتيني، أغنية رددها بعض لاعبي منتخب الأرجنتين عن لاعبي فرنسا.

ووصف ويسلي فوفانا، مدافع تشيلسي، مقطع الفيديو الذي نشره زميله في الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه ينطوي على "عنصرية بلا حدود".

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن الفيديو تضمن هتافات مزعومة "عنصرية وتمييزية" وإنه سيقدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال النادي في بيانه الرسمي: "يعتبر تشيلسي أن جميع أشكال السلوك العنصري غير مقبولة على الإطلاق، نحن فخورون بكوننا ناديًا متنوعًا وشاملًا يشعر فيه الأشخاص من جميع الثقافات والمجتمعات والهويات بالترحيب".

وأضاف البيان: "نحن نقدر الاعتذار العلني الذي قدمه لاعبنا وسنستغل ذلك كفرصة للتثقيف بشأن هذا الأمر، سوف يتخذ النادي إجراءً تأديبيًّا داخليًّا ضد اللاعب".

أخبار ذات علاقة إنزو فرنانديز يصدر بيانًا بسبب الاحتفال العنصري (صورة)

واعتذر فرنانديز لاحقًا بسبب مقطع الفيديو، قائلًا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "تضمنت الأغنية لغة مسيئة للغاية، ولا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذه الكلمات.

وأضاف: "أقف ضد التمييز بجميع أشكاله، وأعتذر عن التورط في نشوة احتفالاتنا. هذا الفيديو، تلك اللحظة، تلك الكلمات، لا تعكس معتقداتي أو شخصيتي".

وفازت الأرجنتين على كولومبيا لتحصد لقب كوبا أمريكا للمرة الـ16، يوم الأحد وهو رقم قياسي.