طلب لاعب يانغ بويز قميص هالاند بين الشوطين يثير الدهشة (فيديو)
أثار محمد علي كامارا، مدافع يانغ بويز، دهشة الجميع بعد قيامه بخطوة مفاجئة بطلب قميص النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، في نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي جمع الفريقين بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.
وكانت النتيجة تشير إلى تقدم السيتي (2-0) في نهاية الشوط الأول، حينها قرر كامارا اغتنام فرصته بطلب قميص هالاند خلال توجه الثنائي لممر غرف الملابس.
وظهرت علامات الدهشة على النجم النرويجي الذي هز رأسه مبديًا تعجبه من الطلب، وبدا كأنه يقول "لا يمكنك القيام بذلك"، لكنه وافق بعد ذلك بوضوح على ما أراد كامارا، ومنح قميصه إلى اللاعب الغيني الدولي.
وسجل هالاند هدفين ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب للعبور لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات بعد الفوز 3-صفر على ضيفه يانغ بويز السويسري.
وواصل فريق المدرب بيب غوارديولا انطلاقته المثالية وضمن مقعدًا في مراحل خروج المغلوب بعدما جمع 12 نقطة بعد أربع مباريات في المجموعة السابعة، ويحتل يانغ بويز، المركز الرابع وله نقطة واحدة.
ورفع هالاند رصيده إلى 39 هدفًا في دوري الأبطال خلال 34 مباراة وأصبح على مقربة من تحطيم الرقم القياسي لمن سجل 40 هدفًا في أقل عدد من المباريات والمسجل باسم رود فان نيستلروي بعد 45 مباراة.
وتجنب مانشستر سيتي الخسارة في 17 مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ الخسارة 3-1 من مضيفه ريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي للبطولة في مايو 2022.
ويستضيف سيتي منافسه لايبزيغ يوم 28 نوفمبر الجاري ويختتم دور المجموعات باللعب على ملعب رد ستار بلغراد في 13 ديسمبر المقبل.