طلب لاعب يانغ بويز قميص هالاند بين الشوطين يثير الدهشة (فيديو)

أثار محمد علي كامارا، مدافع يانغ بويز، دهشة الجميع بعد قيامه بخطوة مفاجئة بطلب قميص النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، في نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي جمع الفريقين بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم السيتي (2-0) في نهاية الشوط الأول، حينها قرر كامارا اغتنام فرصته بطلب قميص هالاند خلال توجه الثنائي لممر غرف الملابس.

وظهرت علامات الدهشة على النجم النرويجي الذي هز رأسه مبديًا تعجبه من الطلب، وبدا كأنه يقول "لا يمكنك القيام بذلك"، لكنه وافق بعد ذلك بوضوح على ما أراد كامارا، ومنح قميصه إلى اللاعب الغيني الدولي.