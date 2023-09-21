حظي بانتشار واسع.. رد فعل كلوب بعد إبلاغه بهدف بيلينغهام الحاسم (فيديو)

وبدأ بيلينغهام مسيرته مع ريال مدريد بشكل مثالي حيث سجل ستة أهداف في ست مباريات لعبها مع الفريق حتى الآن، كما فاز بجائزة رجل المباراة 4 مرات.

وأخبر شخص ما كلوب أن بيلينغهام سجل هدف فوز ريال مدريد على يونيون برلين خلال المؤتمر الصحفي للمدرب أمس، حيث رد بصوت واضح وهو يبتسم ويهز رأسه "بيلينغهام!".

وكان ليفربول قريبًا بالفعل من التعاقد مع بيلينغهام قبل أن ينتقل اللاعب إلى ريال مدريد.