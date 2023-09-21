حظي بانتشار واسع.. رد فعل كلوب بعد إبلاغه بهدف بيلينغهام الحاسم (فيديو)
خرج يورغن كلوب عن سياق المؤتمر الصحفي لمباراة لاسك لينز وليفربول في افتتاح مباريات الفريق بدور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي حينما تم إخباره بنتيجة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا.
وسجل بيلينغهام هدفًا في الوقت بدل الضائع، ليقود ريال مدريد للفوز على ضيفه يونيون برلين.
وبدأ بيلينغهام مسيرته مع ريال مدريد بشكل مثالي حيث سجل ستة أهداف في ست مباريات لعبها مع الفريق حتى الآن، كما فاز بجائزة رجل المباراة 4 مرات.
وأخبر شخص ما كلوب أن بيلينغهام سجل هدف فوز ريال مدريد على يونيون برلين خلال المؤتمر الصحفي للمدرب أمس، حيث رد بصوت واضح وهو يبتسم ويهز رأسه "بيلينغهام!".
وكان ليفربول قريبًا بالفعل من التعاقد مع بيلينغهام قبل أن ينتقل اللاعب إلى ريال مدريد.
وقال جيمي كاراغر في تصريحات تلفزيونية، إن بيلينغهام لن يستمر في ريال مدريد طوال مسيرته حيث سيحتاج يومًا ما إلى الانتقال إلى الدوري الإنجليزي ورشح ليفربول لهذه الخطوة.
وحظي رد فعل كلوب على هدف بيلينغهام بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في ظل ارتباط اللاعب سابقًا بالانتقال إلى النادي.