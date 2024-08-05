وجه محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي رسالة دعم إلى "جنى محمود" لاعبة منتخب مصر للجمباز، رغم خروجها من التصفيات الأولية في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وودعت جنى محمود لاعبة منتخب مصر للجمباز أولمبياد باريس 2024.

وعلى الرغم من خروجها المبكر حرص محمد صلاح على دعمها، حيث نشرت جنى محمود صورة عبر خاصية "ستوري" بحسابها الشخصي على منصة "إنستغرام" تظهر فيها تعليق محمد صلاح لها وهو يدعمها بوضع "قلب وعلامة القوة" في إشارة إلى دعمها.

واحتلت جنى المركز الـ 58 في تصفيات الجمباز الفني برصيد 46.698 نقطة لتودع التصفيات حيث يتأهل أول 30 لاعباً فقط للدور التالي.

وكانت جنى محمود تأهلت إلى أولمبياد باريس 2024 بعد تحقيقها ذهبية فردي منافسات بطولة أفريقيا في المغرب.