هل أضاع إنزاغي "هوية" الهلال السعودي؟

يواجه الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، انتقادات حادّة بعدما فشل "الزعيم" في الحفاظ على فوزه خلال مواجهة الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، ضمن لقاءات دوري روشن للمحترفين.

وتعادل الهلال ضد الأهلي 3-3 مساء الجمعة لحساب الجولة الثالثة، بعد أن كان الفريق متقدّمًا بثلاثية نظيفة قبل أقل من نصف ساعة على النهاية.

وقبل مواجهة الأمس، حقق "الزعيم" فوزًا بشقّ الأنفس على الدحيل القطري 2-1 بافتتاح مشوار النخبة الآسيوية، وتعادلًا آخر إيجابيًا ضد القادسية 2-2 في الجولة الماضية؛ ما تصاعدت معه لغة الانتقاد للمدرب الإيطالي بسبب سهولة استقبال فريقه للأهداف، وعدم وضوح هوية لعب الفريق، بين أسلوب 3-5-2 المفضل له و4-3-3 مع تغيير مركز روبن نيفيز المستمر أثناء اللقاء، بالإضافة إلى إضاعة نقاط سهلة في مباراتي دوري روشن، وافتقاد الفريق للهيمنة التي يفترض أن يتمتع بها "الزعيم" محليًا أو قارّيًا في مبارياته.

ولكن عقب لقاء "الراقي"، خرج انتقاد جديد للإنزاغي، بأنه "أضاع هوية الفريق".

وقال الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته، في تصريحات عبر حسابه على منصة "إكس": "حينما ذكرت أن الهلال ليس الهلال فإني أعي ما أقول، هلال إنزاغي غير مقنع، لم أر يومًا الهلال يتقدم بثلاثية نظيفة ثم يخسر بالتعادل، فإنزاغي بتغييراته سلم المباراة للأهلي الذي عرف كيف يتعامل مع الهدية".

وأضاف: "أحيي الأهلي وروح لاعبيه ومدربه، ومبروك لجماهيره هذا الفريق الذي لا يقبل الانكسار".

فيما قال الإعلامي طارق التويجري: "إنزاغي من المدربين الذين بحاجة للوقت لكي تظهر نتائجه، وإذا استمر نزيف النقاط ستكون هناك مشكلة كبيرة، وأثر الهزيمة على الهلال أكثر من أي فريق آخر، ولكن في مباراة الأهلي هو من تسبب في إضاعة نقاطها، لكن أنا متفائل بعودة الفريق وهو يمتلك عناصر ممتازة".

فيما انتقد سامي الجابر، أسطورة الهلال السابق، إنزاغي، مشيرًا إلى أنه أضاع هوية الفريق الهجومية، متسائلًا عن سر الدفاع بالعديد من المدافعين في اللقاء ضد الأهلي، قائلاً: "إنزاغي مدرب عظيم، لكن يجب عليه أن يعلم بأنه يدرب الهلال، بطل آسيا؛ لأن ما يحدث أمر مزعج جدًا".







