أعلن النادي الإفريقي التونسي مساء الخميس تعيين الفرنسي دافيد بيتوني مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم دون أن يعلن مدة التعاقد.

وقال النادي الإفريقي الذي أنهى سباق الدوري التونسي للمحترفين للموسم الماضي في المركز السادس والأخير لمجموعة التتويج باللقب، إن "دافيد بيتوني" (52 عاما) سيتولى الإشراف على تدريب الفريق الأول في الموسم القادم".

وسيتولى الحارس الدولي السابق لمنتخب تونس، والمدرب المساعد السابق لنسور قرطاج علي بومنيجل منصب المدرب المساعد الأول فيما سيكون فريد ثابت مساعدا ثانيا.

ويتولي مهمة الإعداد البدني كل من أرثور هوكيدي ورفقي الوسلاتي فيما سيكون محسن الطرابلسي رئيسا للجنة الطبية للنادي.

وخاض بيتوني الجزء الأكبر من مسيرته التدريبية عندما عمل مساعدا لمواطنه زين الدين زيدان على رأس ريال مدريد حيث توج معه بأحد عشر لقبا.

وبدأ المدرب الجديد للإفريقي، تجربته الفنية في العام 2013، عندما استدعاه صديقه القديم زين الدين زيدان لتولي خطة كشاف المواهب بنادي ريال مدريد وبالفعل تعاون الثنائي معا في صفقة التعاقد مع غاريث بيل.



وعمل بيتوني مساعدا لزيدان في فترتي تدريبه للريال، الأولى خلال الفترة من 2016 إلى 2018، والثانية من مارس 2019 إلى يونيو 2021.

في 23 يناير 2021، حظي بيتوني بفرصة تاريخية ليكون المدرب الأول لريال مدريد لمباراة واحدة، حيث حقق الفوز على ألافيس (4-1) في مسابقة الليغا، في مباراة شهدت غياب المدرب الأول زيدان؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكان النادي الإفريقي عاش خلال موسم 2023 ـ 2024 على وقع الكثير من الأزمات المالية والإدارية والرياضية، وذلك بحلوله في أسفل ترتيب سباق التتويج بالدوري الممتاز وخروجه خالي الوفاض من كأس تونس وكأس الكونفدرالية.

وأشرف على الفريق الأول لكرة القدم 3 مدربين خلال الموسم الماضي وهم سعيد السايبي ثم المنذر الكبير وفوزي البنزرتي الذي رحل في يونيو الماضي لتدريب منتخب تونس.