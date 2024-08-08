قدم كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، لمحات فنية رائعة خلال مواجهة إنتر ميلان وديًّا، مساء الأربعاء، ذكَّرت الجماهير بإبداعات النجم الفرنسي السابقة مع ريال مدريد.

وحقق نادي الاتحاد السعودي الفوز على إنتر ميلان الإيطالي وديًّا 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب يو باور ستاديوم في مونزا، في آخر مباريات "العميد" في المعسكر الخارجي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأهدى الجناح الفرنسي الجديد موسى ديابي هدفي الفوز الودي الأول للاتحاد في الدقيقتين الـ24 والـ47.

وكان الاتحاد خسر مباراته الودية الأولى ضد إلتشي 0-2، ثم أمام إشبيلية 0-1، وأمام فانسي البرتغالي 1-3، ثم خسر مباراته الودية الرابعة أمام ريال بيتيس 1-4.

وأظهر بنزيما لمحة فنية رائعة خلال الدقيقة الـ80 بعدما تسلم الكرة قرب منتصف الملعب ليضعها بين قدمي لاعب إنتر ميلان بشكل رائع.

وقبلها صنع النجم الفرنسي هدفًا لزميله موسى ديابي بتمريرة بينية متقنة، وهي التي أسعدت جماهير "العميد" بشدة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسيخوض الاتحاد مواجهة ودية أخرى ضد القادسية يوم الـ15 من أغسطس الجاري استعدادًا للموسم الكروي.

ويبدأ زملاء بنزيما الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، الذي ينطلق يوم الـ 22 من أغسطس الجاري، بمواجهة فريق الخلود في الجولة الافتتاحية الخميس الـ24 من أغسطس الحالي.