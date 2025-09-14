ملخص وأهداف ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

اكتسح مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد وحقق فوزًا بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجّل فيل فودين الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 18.

أخبار ذات علاقة مانشستر سيتي يتلقى صدمة بشأن مدة غياب الجزائري ريان آيت نوري

وفي الشوط الثاني، أضاف إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 52، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 68.

بفضل هذه النتيجة، قفز مانشستر سيتي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط.

فيما تجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط فقط، مما تسبب في هبوطه إلى المركز الرابع عشر.

أخبار ذات علاقة أزمة إصابات تضرب ديربي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

ويقدم "إرم نيوز" ملخصًا لأحداث مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، خلال السطور التالية.

تشكيل مانشستر سيتي

تشكيل مانشستر يونايتد

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 1: تسديدة من هالاند تمر بجوار القائم.

الدقيقة 4: دوناروما يتصدى لتسديدة من مهاجم اليونايتد.

الدقيقة 15: مرور ربع ساعة وأداء حماسي من الفريين ولكن لا توجد هجمات خطيرة.

الدقيقة 18: الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي أحرزه فيل فودين.

عرضية رائعة من دوكو، قابلها فودين برأسه في شباك اليونايتد، وتصبح النتيجة 0/1 لمانشستر سيتي.

الدقيقة 25: سيطرة كاملة للسيتي على الملعب.

الدقيقة 30: مرور نسف ساعة وتقدم السيتي بهدف نظيف.

الدقيقة 45: حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة وقت بدلا من الضائع.

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف فيل فودين.

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 52: الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي أحرزه إيرلينغ هالاند.

هالاند تلقى بينية سحرية من جيريمي دوكو، وانفرد على إثرها بالمرمى، وأودع الكرة في الشباك، ليزيد الفارق إلى 0/2.

الدقيقة 55: هدف ضائع من هالاند بطريقة غريبة.. النجم النرويجي أمام المرمى الخالي ولكنه سدد بغرابة في العاضة.

الدقيقة 60: مرور ساعة كاملة وتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

الدقيقة 68: الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي، أحرزه هالاند، من انفراد أيضًا.

الدقيقة 72: تسديدة من أمادو ديالو لاعب اليونايتد، يخرجها دفاع السيتي.

الدقيقة 84: تسديدة من برونو فرنانديز تمر بجوار القائم.

الدقيقة 90: حكم المباراة يضيف 4 دقائق وقت بدلا من الضائع.