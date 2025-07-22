ملايين الدولارات.. ما سعر ومواصفات آخر سيارة ظهر بها رونالدو؟ (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يكشف عن أحدث ظهور للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، خلال تواجده في لشبونة، بسيارة فارهة من ماركة "بوغاتي فيرون"، حيث حرص على قضاء بعض الأيام مع عائلته في البرتغال قبل العودة للانخراط في التدريبات الجماعية مع "العالمي".
ومن المنتظر، وفقا لأحدث التقارير، أن ينضم رونالدو لمعسكر النصر المقام في النمسا، يوم الجمعة المقبل، حيث انطلقت تدريبات الفريق، أمس الاثنين، تحت قيادة المدرب الجديد جورجي جيسوس، استعدادا للموسم الجديد.
ولفت رونالدو في ظهوره الأخير الأنظار بقوة بسيارته المبهرة من ماركة "بوغاتي فيرون"، التي تُقدّر قيمتها بـ2.2 مليون دولار أمريكي، وقام باقتنائها في عام 2016، وذلك احتفالًا بفوز منتخب بلاده البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا.
ويُعرف رونالدو بشغفه الكبير بجمع السيارات الفاخرة، وتُعد بوغاتي فيرون واحدة من أبرز السيارات ضمن مجموعته.
وتُعد بوغاتي فيرون واحدة من أسرع السيارات في العالم؛ إذ تأتي مزوّدة بمحرك W16 رباعي التيربو يولّد قوة مذهلة تصل إلى 1000 حصان.
بفضل هذه القوة، تستطيع السيارة الانطلاق بسرعة تفوق 400 كيلومتر في الساعة، كما يمكنها التسارع من السكون إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة في 2.6 ثانية فقط.
جدير بالذكر أن رونالدو (40 عاماً) كان جدد عقده مع النصر مؤخراً، ليستمر حتى صيف 2027.