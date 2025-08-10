أسقطه أرضا.. لامين يامال يدمر زميله في برشلونة (فيديو)

استعرض لامين يامال، نجم برشلونة، مهارته المذهلة في المراوغة خلال تدريبات الفريق الأخيرة قبل مواجهة كومو الإيطالي في كأس خوان غامبر، التي تسبق انطلاق موسم الدوري الإسباني.

ونثر يامال سحره خلال تدريبات برشلونة، وقد كان الضحية هذه المرة هو جوفري تورينتس، لاعب فريق برشلونة أتلتيك الذي تدرب مع الفريق الأول.

وأذاق يامال تورينتس من كأس مراوغاته المبهرة، حيث قام بوضع الكرة من بين قدميه (كوبري) قبل أن يراوغه مجددا ليسقط اللاعب على الأرض لعدم تمكنه من اللحاق بالكرة.

وشارك يامال الفيديو لاحقا على حسابه على إنستغرام مصحوبا برسالة موجهة إلى زميله، قائلا: "جوفري، الأمر ليس شخصيا".

وأصبح لامين يامال عنصرا أساسيا في برشلونة وواحدا من أهم أسلحته الهجومية بفضل نضجه التكتيكي ومهاراته في المراوغة وقدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية مؤخرا عن المرشحين الثلاثين لحصد جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم 2025.

وتتصدر القائمة حالياً أسماء بارزة مثل الفرنسي عثمان ديمبيلي وزميله فيتينيا من باريس سان جيرمان، ولامين يامال من برشلونة، والنجم المصري محمد صلاح من ليفربول.

ويبرز اسم يامال كأحد أبرز المنافسين، فبعد موسمه الاستثنائي مع برشلونة الذي شهد تتويجه بلقبين للدوري الإسباني وكأس الملك، وسجل 18 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة، يتوقع الكثيرون أن يكون له دور كبير في حفل الجائزة.

وفي حال فوزه، سيصبح يامال (18 عاماً) أصغر لاعب يفوز بالجائزة في التاريخ.