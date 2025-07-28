ليس كولو مواني.. تقرير يكشف المهاجم القادم لنادي الهلال

في ظل ارتباط نادي الهلال السعودي بإمكانية التعاقد مع الفرنسي رندال كولو مواني، نجم باريس سان جيرمان، فإن تقارير أوضحت أن لاعبا آخر هو الأقرب للانضمام لـ"الزعيم"، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويبحث مسؤولو الهلال، عن تدعيم صفوف الفريق بمهاجم صريح، بناء على رغبة من جانب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي في دعم هذا المركز قبل انطلاق معسكر الفريق في ألمانيا.

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ويمتلك رندال كولو مواني اتفاقا شفهيا مع يوفنتوس خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب وجود اهتمام من جانب أكثر من ناد بالحصول على خدماته من باريس سان جيرمان خلال نافذة الانتقالات الحالية.

وانتقل مواني إلى اليوفي في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لنهاية موسم 2024-2025، واستعاد بريقه مع السيدة العجوز بتسجيل 10 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 22 مباراة.

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وفي ظل هذه الأنباء، كشفت تقارير أخرى أن اللاعب الأقرب للانضمام للهلال هو داروين نونيز، نجم ليفربول، الذي تم استبعاده مؤخرا من تشكيلة الفريق في ودية ميلان الأخيرة، وهو ما كان مؤشرا قويا على ابتعاد اللاعب عن تشكيلة الهولندي آرني سلوت في الموسم الجديد.

ووفقا لما ذكره الصحفي البريطاني بن جاكوبس، عبر حسابه مؤخرا على منصة "إكس"، فإن نادي ليفربول حدد مبلغ 60 إلى 70 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على رحيل داروين نونيز عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة بعد نجاح النادي في التعاقد مع إيكتيكي، بالإضافة إلى اقتراب ضم السويدي ألكسندر إيزاك.

وحسم الهلال، أكثر من صفقة خلال الميركاتو الجاري، بالتعاقد مع علي لاجامي، بالإضافة إلى الثنائي عبدالكريم دراسي، وثيو هيرنانديز.