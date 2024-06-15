ناغلزمان يشيد بخطوة ألمانيا الأولى في "يورو 2024" بعد اكتساح إسكتلندا
أشاد يوليان ناغلزمان، مدرب ألمانيا، بتلاحم فريقه بعد هيمنته التامة وفوزه 5-1 على إسكتلندا، التي لعبت بعشرة لاعبين، في المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا 2024، مساء الجمعة، قائلا إنه لا يريد التحدث عن أفراد بل التركيز على النجاح الجماعي للمنتخب.
وسجل أهداف ألمانيا فلوريان فيرتز وجمال موسيالا وكاي هافرتس من ركلة جزاء في الشوط الأول، ثم أضاف نيكلاس فولكروغ وإيمري تشان هدفين آخرين قرب نهاية الشوط الثاني.
وقال ناغلزمان عقب بداية ألمانيا المظفرة لمسيرتها في البطولة في ميونخ: "رغم أن اليوم كان مجرد خطوة أولى، فإنها كانت خطوة جيدة جدا. يمكننا البناء عليها ونحن سعداء جدا".
وأضاف: "من الرائع أننا سجلنا العديد من الأهداف، وهذا يمنح الجميع شعورا جيدا.
"كنا في حالة جيدة للغاية في أول 20 دقيقة، وكانت هيمنتنا واضحة جدا وهاجمنا كثيرا ولم نرتكب أي أخطاء".
وبعث مهاجما ألمانيا الشابان فلوريان فيرتز (21 عاما) وجمال موسيالا رسالة واضحة مفادها أنهما مستعدان لقيادة الفريق إلى مرحلة جديدة، بعد أن سجل كل منهما هدفا.
وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانهما إثارة موجة من الحماسة الوطنية وإعادة تنشيط الفريق مثل لاعبي ألمانيا السابقين لوكاس بودولسكي وباستيان شفاينشتايغر في 2006، قال ناغلزمان إن الجميع شارك في تحقيق الفوز.
وتابع: "لا أريد أن أتحدث عن أي أداء فردي.. الأمر يتعلق بالفريق ككل. يبذل اللاعبون قصارى جهدهم للتأكد من أن اللاعب المجاور لهم يبدو جيدا أيضا.
"ربما يثق المشجعون بنا الآن أكثر قليلا مما كانوا عليه قبل المباراة".
وقال موسيالا، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، إن الأهداف الغزيرة منحت ألمانيا الثقة في نفسها قبل مواجهة المجر.
وأوضح: "كان تحقيق الفوز بطريقة مريحة مؤشرا جيدا. يمكننا أن نخوض المباراة المقبلة بهذه الثقة ولن نغتر".
وتواجه ألمانيا منتخب المجر، يوم الأربعاء المقبل، ثم تلتقي سويسرا في مباراتها الأخيرة بالمجموعة الأولى.