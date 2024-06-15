ناغلزمان يشيد بخطوة ألمانيا الأولى في "يورو 2024" بعد اكتساح إسكتلندا

أشاد يوليان ناغلزمان، مدرب ألمانيا، بتلاحم فريقه بعد هيمنته التامة وفوزه 5-1 على إسكتلندا، التي لعبت بعشرة لاعبين، في المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا 2024، مساء الجمعة، قائلا إنه لا يريد التحدث عن أفراد بل التركيز على النجاح الجماعي للمنتخب.

وسجل أهداف ألمانيا فلوريان فيرتز وجمال موسيالا وكاي هافرتس من ركلة جزاء في الشوط الأول، ثم أضاف نيكلاس فولكروغ وإيمري تشان هدفين آخرين قرب نهاية الشوط الثاني.

وقال ناغلزمان عقب بداية ألمانيا المظفرة لمسيرتها في البطولة في ميونخ: "رغم أن اليوم كان مجرد خطوة أولى، فإنها كانت خطوة جيدة جدا. يمكننا البناء عليها ونحن سعداء جدا".

وأضاف: "من الرائع أننا سجلنا العديد من الأهداف، وهذا يمنح الجميع شعورا جيدا.

"كنا في حالة جيدة للغاية في أول 20 دقيقة، وكانت هيمنتنا واضحة جدا وهاجمنا كثيرا ولم نرتكب أي أخطاء".