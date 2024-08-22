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مولودية الجزائر أول المتأهلين للدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا | إرم نيوز

رياضة

مولودية الجزائر أول المتأهلين للدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا

مولودية الجزائر أول المتأهلين للدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا
مولودية الجزائر وواتانغا الليبيري
وكالات
وكالات
22 أغسطس 2024، 9:46 م

 فاز مولودية الجزائر على ضيفه واتانغا الليبيري بهدفين دون مقابل في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الخميس.

وأقيمت المباراة على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة دون جمهور بسبب سوء أرضية استاد نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائر وقرار السلطات الأمنية بالبليدة باستضافة المباراة بدون جمهور.

وسجل هدف مولودية الجزائر الأول سفيان بايزيد في الدقيقة 16 قبل أن يضيف البديل أسامة بلحوة الهدف الثاني في الدقيقة 89.

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  وكانت مباراة الذهاب قد جرت على ستاد نيلسون مانديلا بالجزائر، يوم الأحد الماضي، بعد أن قرر الفريق الليبيري خوض مباراتي الذهاب والإياب بالجزائر، وانتهت بفوز المولودية أيضا  (2 ـ 0).

وينتظر أن يلاقي مولودية الجزائر في الدور الثاني، الاتحاد المنستيري الذي قطع خطوة في التأهل بعد الفوز على نادي آس بسي التشادي ذهابا (1 ـ 0) خارج قواعده.

ويمثل الجزائر في مسابقة دوري أبطال إفريقيا كل من مولودية الجزائر بطل الدوري للموسم الماضي وشباب بلوزداد وصيفه.

رياضةدوري أبطال أفريقيامولودية الجزائر

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