5 نقاط هامة من فوز إنجلترا على هولندا

تأهلت إنجلترا إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بعد فوزها على هولندا 2-1، بفضل هدف أولي واتكينز الذي سجله في اللحظة الأخيرة.

وكان تشافي سيمونز قد منح هولندا التقدم في ألمانيا قبل أن يسمح قرار مثير للجدل من الحكم بركلة جزاء سددها هاري كين وسجل هدف التعادل من نقطة الجزاء.

وعلى الرغم من أن الشوط الثاني لم يكن في صالح المنتخب الإنجليزي بشكل كامل إلا أن هدف واتكينز قادهم نحو النهائي الثاني على التوالي لهم.

موقع "hitc" نشر تقريرًا مكون من خمس نقاط عن تلك المباراة، دعونا نستعرضهم فيما يلي:

فودين وماينوو الأفضل في إنجلترا

عانى فيل فودين ليترك بصمته خلال تلك البطولة حتى تلك اللحظة مع منتخب إنجلترا، لكن مباراة ملعب سيغنال إيدونا بارك كانت شاهدة على تغيير كل ذلك بالنسبة لنجم وسط ملعب مانشستر سيتي.

كان فودين فعالًا للغاية مع فريق ساوثغيت وكاد أن يسجل هدفًا رائعًا لصالح منتخب إنجلترا، على غرار الذي سجله لامين يامال مع إسبانيا ضد فرنسا.

أما كوبي ماينوو لاعب مانشستر يونايتد، فقد كان لاعب خط الوسط من الطراز الرفيع في تلك المواجهة وقام بسلسلة من الاعتراضات المهمة لمنع هولندا من التقدم إلى الأمام في الهجمات المرتدة.

هدف مذهل من سيمونز

بدأت المباراة بتركيز كبير على إمكانية تحقيق إنجلترا للفوز والوصول إلى أول نهائي قاري خارجي بالنسبة لهم في التاريخ، لكن في حين كانت جماهير الإنجليز تحلم فجر تشافي سيمونز شباك غوردان بيكفورد بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

روعة هدف نجم باريس سان جيرمان ليست فقط في التسديدة وقوتها ودقتها، ولكن في كون الكرة تم قطعها من قبل سيمونز نفسه.

خطف سيمونز الكرة من ديكلان رايس وتقدم بها للأمام حتى وصل إلى مسافة وزاوية مناسبة للتسديد، ثم أطلق القذيفة على مرمى غوردان بيكفورد.

رايس من سيئ إلى أسوأ

باستثناء بعض اللحظات الجيدة من جانب رايس، كانت هذه البطولة في ألمانيا بمثابة تجربة لن ينساها لاعب وسط آرسنال.

واستمر الأداء المحبط بالنسبة له بعد أن تسبب في الهدف الأول للمنتخب الهولندي، عقب أن خسر الكرة لصالح اللاعب الشاب تشافي سيمونز في مكان خطير، وسجل منها فعلًا الأخير هدف الطواحين الوحيد.

في الوقت الذي أثبت فيه كوبي ماينوو أحقيته بارتداء قميص منتخب إنجلترا، أثار رايس الشكوك حول قرار غاريث ساوثغيت بوجوده في تشكيلة الفريق الأساسية.

ساوثغيت يقرأ المباراة لأول مرة

عانى المنتخب الإنجليزي بشكل واضح خلال البطولة الجارية من عدة خصوم، لكن لم يكن غاريث ساوثغيت يحرك ساكنًا للتعامل مع المباريات، وغالبًا ما كانت الانتصارات تأتي بحلول فردية.

لكن في تلك المباراة عرف ساوثغيت كيف يقوم بتغيير مجريات المباراة بتبديلاته، فحلول واتكينز بديلًا غير شكل المواجهة بهدفه الذي سجله في آخر اللحظات.

تساؤل حول مستقبل ساوثغيت

الأداء بالنسبة للفريق الإنجليزي كان سيئًا في بداية البطولة مرورًا بكافة المباريات إلا أجزاء من مباراة نصف النهائي ضد هولندا.

تحدث البعض في الأسابيع الماضية أن البطولة الجارية ستكون الأخيرة لغاريث ساوثغيت، لكن بعد ما حدث ضد هولندا وما قد يحدث ضد إسبانيا ماذا سيكون موقف المدير الفني الذي استمر في مكانه لسنوات؟