يشير بعلامة النصر.. أول ظهور لرونالدو بعد الخروج من يورو 2024 (صورة)

ظهر كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، لأول مرة بعد خروج منتخب بلاده من منافسات بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

وخسر منتخب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-5 أمام فرنسا مساء الجمعة بعد التعادل دون أهداف على مدار 120 دقيقة.

ولم يسجل كريستيانو رونالدو أي أهداف خلال 5 مباريات خاضها في النسخة الحالية لليورو.

وظهر رونالدو في مقطع فيديو نشرته صديقته جورجينا رودريغيز عبر حسابها بموقع إنستغرام وهو يشير بعلامة النصر.

ووجه رونالدو رسالة للجماهير عبر حسابه بموقع إنستغرام عقب الخروج المرير من البطولة القارية.

وكتب قائد النصر السعودي: "لقد أردنا المزيد ونستحق المزيد من أجلنا ومن أجل البرتغال".

وأضاف: "أشعر بالامتنان لكل شيء أعطيتموه لنا وكل شيء حققناه لكم داخل وخارج الملعب أنا متأكد أن هذا الإرث سيتم تقديره وسيتم البناء عليه فيما هو قادم شكرًا لكم".

وتأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي بطولة كأس أوروبا يورو 2024 ليضرب موعدًا مع إسبانيا.