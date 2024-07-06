logo
رياضة

يشير بعلامة النصر.. أول ظهور لرونالدو بعد الخروج من يورو 2024 (صورة)

يشير بعلامة النصر.. أول ظهور لرونالدو بعد الخروج من يورو 2024 (صورة)
كريستيانو رونالدوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 يوليو 2024، 9:04 م

ظهر كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، لأول مرة بعد خروج منتخب بلاده من منافسات بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

وخسر منتخب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-5 أمام فرنسا مساء الجمعة بعد التعادل دون أهداف على مدار 120 دقيقة.

ولم يسجل كريستيانو رونالدو أي أهداف خلال 5 مباريات خاضها في النسخة الحالية لليورو.

وظهر رونالدو في مقطع فيديو نشرته صديقته جورجينا رودريغيز عبر حسابها بموقع إنستغرام وهو يشير بعلامة النصر.

c739d81e-a23e-4fbb-b89b-e3b9524f95f5

 

 

ووجه رونالدو رسالة للجماهير عبر حسابه بموقع إنستغرام عقب الخروج المرير من البطولة القارية.

وكتب قائد النصر السعودي: "لقد أردنا المزيد ونستحق المزيد من أجلنا ومن أجل البرتغال".

وأضاف: "أشعر بالامتنان لكل شيء أعطيتموه لنا وكل شيء حققناه لكم داخل وخارج الملعب أنا متأكد أن هذا الإرث سيتم تقديره وسيتم البناء عليه فيما هو قادم شكرًا لكم".

وتأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي بطولة كأس أوروبا يورو 2024 ليضرب موعدًا مع إسبانيا.

كريستيانو رونالدو

أخبار ذات صلة

رحلة بحرية للاعبي اتحاد طنجة المغربي تتحول إلى كابوس مرعب
رحلة بحرية للاعبي اتحاد طنجة المغربي تتحول إلى كابوس مرعب
الأهلي والنصر متصدران.. نتائج وترتيب الجولة الأولى لسداسي التتويج بالدوري الليبي
الأهلي والنصر متصدران.. نتائج وترتيب الجولة الأولى لسداسي التتويج بالدوري الليبي
هولندا تحبط مغامرة تركيا وتصعد إلى نصف نهائي يورو 2024
هولندا تحبط مغامرة تركيا وتصعد إلى نصف نهائي يورو 2024
أنس جابر وشيانتيك خارج بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس
أنس جابر وشيانتيك خارج بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC