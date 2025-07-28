هذه أموال الدولة.. مدحت شلبي يشن هجوما على الأهلي المصري (فيديو)

وجه الإعلامي الرياضي مدحت شلبي هجوما لاذعا على إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بسبب استمرار أزمة السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأحمر السابق، والذي تم توجيه الشكر إليه مع نهاية الموسم الماضي بسبب تراجع النتائج تحت قيادته، ليطالب بكامل مستحقاته المالية رافضا التفاوض عليها.

وينص عقد كولر مع الأهلي على حصوله على راتب شهري (250 ألف يورو) حتى انتهاء عقده في يونيو 2026، حال اتخاذ الأهلي قراراً بإقالته قبل انتهاء عقده.

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وذكرت تقارير صحفية أنه كان يجب على مسؤولي النادي الأهلي أولا التوصل لاتفاق مع كولر وتوقيع مخالصة مالية قبل أن يتم الإعلان عن رحيله بشكل رسمي.

وهناك خلاف طفا على السطح بين الأهلي وكولر بشأن عقده مع النادي، بعد أن فسر كل طرف صيغة العقد بحسب رؤيته.

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ويوجد بند بأن الأهلي لا بد أن يخطر كولر بأنه يريد تمديد العقد لموسم إضافي "وهو ما لم يحدث"، لذلك من وجهة نظر مسؤولي الأهلي فإن عقد المدرب ينتهي مع ختام الموسم الماضي ولم يتم التمديد ويتبقى له شهرين سيقوم بدفعهما، كون العقد لا يحتوي على شرط جزائي.

يرى كولر ووكيله لامبرتي، أن عقده مستمر للموسم الجديد ومن حقه يحصل على باقي القيمة كاملة والتي تتخطى 3 ملايين و360 ألف يورو، مع أن الأهلي لم يخطر المدرب بشكل رسمي بتمديد العقد، وهنا يكمن الخلاف بين الطرفين.

وأبلغ وكيل كولر إدارة النادي الأهلي رفضه التنازل عن الشرط الجزائي المقرر في العقد والذي يبلغ قيمة 14 شهرا وبعض المكافآت المتأخرة.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: "قرأت خبرا يفيد بأن المسؤولين في الأهلي أعادوا المفاوضات مع كولر لتسوية أزمة راتب كولر، وكان يتقاضى 250 ألف دولار شهريا وحال تم فسخه تدفع العقد حتى نهايته بما يعني 12 شهرا، نتحدث عن حوالي 200 مليون جنيه مصري".

وأضاف: "لكن أنا لا أحب الضحك على العقول، وقرأت خبرا بأن أحد المسؤولين الكبار في الأهلي يقول إنهم كادوا أن يتوصلوا لاتفاق مرض مع كولر على حل الأزمة، ولكن بسبب هجوم بعض اللاعبين القدامى على المدرب السويسري وأساؤا لسمعته، لذلك قرر إنه يحصل على مستحقاته كاملة، يا جماعة تكلموا بشكل عاقل هل يعقل أن يكون هذا تمسك الرجل بحصوله على مستحقاته؟".

وتابع شلبي: "أقول للمسؤولين في الأهلي أنتم لم تحاسبوا من أبرم هذا العقد من الأساس وصياغته، وهذه أموال الدولة وليست أموالا خاصة بالنادي الأهلي، وأنتم أحرار، وتناثرت الاتهامات بين المحامي السويسري مونتيري والآخرين قالوا خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، نحن لم نتعاقد مع غوارديولا يا جماعة ولكن كولر كان مدربا جالسا في بيته من الأساس، وهذا الأمر لن يحل إلا إذا تلقى كولر عقدا قويا جدا من أحد الأندية الخليجية؛ لأنه حال تعاقده مع هذا النادي يعتبر فسخ تعاقده مع الأهلي، لكن غير هذا لن يترك دولارا واحدا، ولا تقول لي إنه مستاء من هجوم لاعبين قدامى أو شيء من هذا القبيل".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن حديث نجوم الأهلي السابقين السلبي عن المدرب السويسري، وتأكيدهم أنه تسبب في "توريط" النادي بصفقات فاشلة وأبرزها الفرنسي موديست، تسبب في غضب المدرب، الذي أرسل رسالة خاصة لمسؤولين كبار في الأهلي، قال فيها إن مثل هذه التصريحات تسيء إليه وإلى سمعته كمدرب كبير يتلقى عروضا كثيرة من أندية في الخليج والشرق الأوسط.