يقلد نزلاء السجون ولم يحترم رونالدو.. عادل رامي يشن هجوما على لامين يامال

شنّ الفرنسي عادل رامي، لاعب ناديي ميلان ومارسيليا السابق، هجومًا هائلًا على لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني.

ولعب يامال موسمًا تاريخيًا مع برشلونة، جعله المرشح الأبرز للكرة الذهبية بعد الفوز بالثلاثية المحلية والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال رامي عبر بث مباشر: "حتى أكون صريحًا، وقد ينزعج جماهير برشلونة، لكن من الناحية الإنسانية، لا أُطيق لامين يامال".

وتابع: "من الناحية الكروية، لا غبار عليه؛ إنه نجم كبير، ومن المؤكد أنه سيفوز بالكرات الذهبية ودوري أبطال أوروبا وكل ما تريدون".

وواصل: "لكن إنسانيًا؟ اللعنة!".

وأردف: "الطريقة التي صافح بها رونالدو كانت سيئة، وكذلك حينما يُنزل سرواله".

وكان يامال قد أثار جدلًا واسعًا بسلوكه تجاه كريستيانو رونالدو خلال نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث صافح قائد البرتغال ببرود دون النظر إليه.

وواصل رامي: "شرحتُ لكم لماذا يفعل الرجال ذلك، ومن أين جاءت هذه العادة – إسقاط السروال – سأعيدها لمن لم يسمعها".

"قصة الشورتات والسراويل المنخفضة جاءت من السجون هناك في الولايات المتحدة أو المكسيك".

"لكن هناك أمورًا أخرى تثير انتباهي. بدأ يُقيم حفلات، في سن مبكرة جدًا! اللعنة، انتظر قليلًا!".

"تراه أيضًا يضع سلاسل ضخمة مرصّعة بالألماس الكبير، كأنه يريد أن يبدو أمريكيًا، بصراحة، هذا يثير أعصابي".

وأثار لامين يامال جدلًا واسعًا خلال الصيف الحالي بسبب حفل عيد ميلاده، وكذلك ظهوره مع فتاة تكبره بـ12 عامًا.

ورفض والد لامين يامال من قبل الانتقادات الموجهة إلى نجله بسبب حياته الخاصة، مؤكدًا أنه ما زال يافعًا ويجب أن يعيش حياته بالطريقة التي يُحبها.