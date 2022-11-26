حسابات التأهل في كأس العالم 2022: الأرجنتين وألمانيا في خطر.. وإنجلترا تضع قدما في دور الـ16

ركزت صحيفة "ماركا" على حسابات تأهل المنتخبات الكبيرة والمرشحة للفوز باللقب، التي تلعب مبارياتها السبت والأحد لدور الـ16، في المجموعات الثمانية بنهائيات كأس العالم قطر 2022 مع بداية الجولة الثانية في دور المجموعات التي شهدت إجراء مباريات المجموعتين الأولى والثانية.

وخرج المنتخب القطري مستضيف البطولة رسميا من دور المجموعات ليكون ثاني منتخب مستضيف يخرج من الدور الأول بعد منتخب جنوب أفريقيا في نسخة 2010.