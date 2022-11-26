حسابات التأهل في كأس العالم 2022: الأرجنتين وألمانيا في خطر.. وإنجلترا تضع قدما في دور الـ16
ركزت صحيفة "ماركا" على حسابات تأهل المنتخبات الكبيرة والمرشحة للفوز باللقب، التي تلعب مبارياتها السبت والأحد لدور الـ16، في المجموعات الثمانية بنهائيات كأس العالم قطر 2022 مع بداية الجولة الثانية في دور المجموعات التي شهدت إجراء مباريات المجموعتين الأولى والثانية.
وخرج المنتخب القطري مستضيف البطولة رسميا من دور المجموعات ليكون ثاني منتخب مستضيف يخرج من الدور الأول بعد منتخب جنوب أفريقيا في نسخة 2010.
وأصبح المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الألماني مرشحين ليكونا منتخبات كبيرة تغادر من دور المجموعات ويلعبان مصيرهما في مباريات الجولة الثانية.
وبعد الهزيمة أمام المنتخب السعودي 2/1 يحتاج المنتخب الأرجنتيني للفوز على منتخب المكسيك للبقاء في المنافسة بقوة على التأهل لدور الـ16، بينما يبقيه التعادل في المنافسة بآمال ضعيفة، حيث لا يملك مصيره بيده، وتعني الهزيمة خوضه اللقاء الأخير أمام منتخب بولندا دون حظوظ في التأهل.
كما أن المنتخب الألماني يلعب مصيره في مباراة قوية أمام منتخب إسبانيا ويحتاج للفوز للبقاء في المنافسة بعد الهزيمة أمام اليابان في الجولة الأولى، بينما يحتاج منتخب إسبانيا لتجنب الهزيمة بعد فوزه بـ7/0 على منتخب كوستاريكا في الجولة الأولى.
ورغم التعادل أمام الولايات المتحدة الأمريكية سلبيا يبقى وضع منتخب إنجلترا جيدا لبلوغ دور الـ16، وقد وضع قدما في الدور القادم، ووحدها الهزيمة أمام منتخب ويلز 4/0 تخرجه من الدور الأول.
وأمام المنتخب الفرنسي حامل لقب نسخة روسيا 2018 فرصة التأهل لدور الـ16 في حال فوزه على منتخب الدانمارك الذي عانى في الجولة الأولى وتعادل سلبيا مع منتخب تونس.
فيما اقتربت هولندا من التأهل لدور الـ16 بعد تعادلها مع الإكوادور 1/1، وتواجه منتخب قطر الذي خرج من البطولة، وتحتاج للتعادل على الأقل للتأهل، وقد تتأهل أيضا في حال الهزيمة في حال فوز الإكوادور على السنغال بالمباراة الأخرى من المجموعة الأولى.
وتنص قوانين البطولة على الفصل بين منتخبين أو ثلاثة تعادلت بالنقاط بناء على النسبة العامة في مجموع المباريات بالمجموعة أولا ثم عدد الأهداف ثم المواجهات المباشرة، وهو عكس ما كان معمولا به في النسخ الأخيرة حيث كانت المواجهات المباشرة تحسم التأهل أولا.