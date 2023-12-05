لقطات جديدة تظهر سبب شجار هالاند ولو سيلسو (فيديو)

أظهرت لقطات جديدة شجار إيرلينغ هالاند وجيوفاني لو سيلسو الذي أعقب مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام التي انتهت بالتعادل 3-3.

وخسر حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز نقاطًا للمباراة الثالثة على التوالي، وهذه المرة أمام فريق توتنهام الذي يعاني من غيابات عديدة بسبب الإصابات.

وشهدت المباراة أحداثًا مثيرة خاصة في نهايتها كان أبرزها قرار الحكم سايمون هوبر بإعادة اللعب من ركلة حرة بعد الإشارة في البداية إلى مواصلة في وقت كان فيه جاك جريليش قريبًا من مرمى توتنهام.

وشوهد إيرلينغ هالاند غاضبًا للغاية بعد قرار الحكم إذ اندفع تجاهه مباشرة وسط احتجاجات هائلة من لاعبي السيتي.

وفي طريقه إلى النفق، اشتبك هالاند مع لو سيلسو لاعب توتنهام قبل أن يضطر زملاؤهما إلى الفصل بين الثنائي حيث تبادلا الإساءات ضد بعضهما بعضًا.

وأضافت اللقطات الجديدة مزيدًا من التوضيح لسبب الشجار حيث تبين أن لو سيلسو واجه هالاند بكتفه أثناء خروجه من الملعب.

رد هالاند بعد ذلك على تصرف لو سيلسو بوابل من الإهانات قبل أن يتحدث مدرب توتنهام أنجي بوستيكوغلو إلى نجم مانشستر سيتي، بينما تحدث بيب غوارديولا مع لاعب خط وسط توتنهام.

ولم يكن هالاند خلال المباراة في أفضل حالاته إذ أهدر هدفين سهلين.