تقرير: مصلحة الضرائب تفرض غرامة بقيمة 15.7 مليون يورو على برشلونة

وأوضحت أن المخالفات تتركز في منح سيارات هدية ورحلات طيران إضافية لعدد من اللاعبين كجزء من التعويض المالي لهم عن نصوص غير مدرجة في التعاقد.

وقالت "الكونفيدينسيال" إن التحقيقات كشفت عن شبهات حول هدايا مقدمة للتركي أردا توران الذي أعاره برشلونة لغالطة سراي التركي لمدة عامين حتى انتهاء عقده صيف 2020.

إلى جانب شكوك حول الكاميروني ألكسندر سونغ الذي غادر برشلونة معارًا إلى ويستهام يونايتد صيف 2014 قبل أن يرحل مجانًا إلى روبين كازان الروسي في 2016.

وتأتي القضية الجديدة بعد أسابيع من قضية نيغريرا التي يتهم فيها برشلونة بدفع أموال لخوسيه نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم السابق، من أجل الحصول على قرارات تحكيمية لصالح "البلوغرانا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة من 33 مباراة مع تبقي 5 جولات على النهاية.

وودع برشلونة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ومن دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي، ومن نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.