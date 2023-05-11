تقرير: مصلحة الضرائب تفرض غرامة بقيمة 15.7 مليون يورو على برشلونة
كشفت صحيفة "الكونفيدينسيال" عن ضربة جديدة لنادي برشلونة.
وبحسب الصحيفة، فإن مصلحة الضرائب الإسبانية قررت فرض غرامة على برشلونة قيمتها 15.7 مليون يورو، بسبب مخالفات في دفع رواتب ومكافآت عدد من لاعبيه.
ووفقًا للصحيفة، فإن مصلحة الضرائب بدأت التحقيق في القضية منذ 2019 بشأن وجود مخالفات مالية تعود للعام ذاته.
وأوضحت أن المخالفات تتركز في منح سيارات هدية ورحلات طيران إضافية لعدد من اللاعبين كجزء من التعويض المالي لهم عن نصوص غير مدرجة في التعاقد.
وقالت "الكونفيدينسيال" إن التحقيقات كشفت عن شبهات حول هدايا مقدمة للتركي أردا توران الذي أعاره برشلونة لغالطة سراي التركي لمدة عامين حتى انتهاء عقده صيف 2020.
إلى جانب شكوك حول الكاميروني ألكسندر سونغ الذي غادر برشلونة معارًا إلى ويستهام يونايتد صيف 2014 قبل أن يرحل مجانًا إلى روبين كازان الروسي في 2016.
وتأتي القضية الجديدة بعد أسابيع من قضية نيغريرا التي يتهم فيها برشلونة بدفع أموال لخوسيه نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم السابق، من أجل الحصول على قرارات تحكيمية لصالح "البلوغرانا".
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة من 33 مباراة مع تبقي 5 جولات على النهاية.
وودع برشلونة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ومن دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي، ومن نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
نفي برشلونة
ونفى برشلونة ما ورد في "الكونفيدينسيال" وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي: "تم تفتيش النادي من 2015/2016 إلى 2017/2018، وأغلق التحقيق في يوليو 2021.
وأكد أنه لم تتم معاقبة برشلونة بأيٍّ من القضايا المذكورة في الصحيفة.
وأضاف برشلونة أن "العقوبات التي تحدثت عنها "الكونفيدينسيال" والتي تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية الاقتصادية المركزية تشير إلى أمر آخر، مثل: المعاملة الضريبية لمدفوعات وكلاء اللاعبين".
وقال برشلونة: "يريد برشلونة الإشارة إلى أنه في أبريل 2023 أيدت المحكمة الطعون المقدمة من محامي النادي، وألغت العقوبات المتعلقة بضريبة الدخل الشخصي وضريبة دخل غير المقيمين.
وأضاف برشلونة أن الضريبة ستُلغى قريبًا.