ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يقتنص فوزًا مثيرًا على حساب فيرونا
فوز صعب لإنتر ميلان
اقتنص فريق إنتر ميلان فوزًا مثيرًا على حساب نظيره هيلاس فيرونا، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ووضع لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان في المقدمة، بتسجيله الهدف الأول في اللقاء بالدقيقة 13، بعد تمريرة من هنريك ميخيتاريان.
فيما عدّل توماس هنري، لاعب فيرونا النتيجة، بتسجيله هدف التعديل في الدقيقة 74.
وفي وقت المباراة الحاسم، سجل دافيد فراتيسي، هدف فوز إنتر ميلان في المباراة، في الدقيقة 93، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفيرونا، في الدقيقة 99، لكن توماس هنري أضاعها.
وحافظ إنتر ميلان بهذا الفوز على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 48 نقطة، بينما يقبع منافسه في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.