ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يقتنص فوزًا مثيرًا على حساب فيرونا

اقتنص فريق إنتر ميلان فوزًا مثيرًا على حساب نظيره هيلاس فيرونا، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان في المقدمة، بتسجيله الهدف الأول في اللقاء بالدقيقة 13، بعد تمريرة من هنريك ميخيتاريان.

فيما عدّل توماس هنري، لاعب فيرونا النتيجة، بتسجيله هدف التعديل في الدقيقة 74.