جيسوس لا يريده.. أول عرض يصل نجم النصر السعودي

كشفت مصادر عن تطور جديد في ملف انتقالات نادي النصر السعودي، مع وصول أول عرض لصفقة تبادلية من نادي الشباب، مع أحد نجوم الفريق.

وكان النصر قد افتتح مشواره في دوري روشن، أمس الجمعة، وحقق فوزًا ساحقًا على التعاون بخماسية نظيفة.

جيسوس لا يريد نجم النصر

عقب المباراة، أوضح المدرب جورجي جيسوس موقفه بشكل قاطع من وجود الحارس بينتو، خلال المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أنه سعيد بأداء حراس المرمى الحاليين ضمن تشكيلته.

ولم يترك جيسوس مجالًا للشك حول سبب استبعاد بينتو، مفصحًا أن القرار جاء تمهيدًا للاستعانة بلاعب أجنبي آخر في مركز آخر ضمن أرضية الملعب، وليس في مرمى الفريق.

وعلّق جيسوس قائلًا: "فكرتي كانت واضحة منذ البداية، اخترتُ إبعاد بينتو عن القائمة وإشراك أنجيلو الذي كان أفضل لاعبٍ في المباراة في تقديري.. الفلسفة التي أعمل بها تفرض أن أمتلك حارسَي مرمى على أعلى مستوى من التمكين والثقة، وقد وجدت ذلك".

عرض رسمي

وأفادت المصادر بأن إدارة نادي الشباب أعطت موافقة مبدئية على تنازلها عن مهاجم الفريق الأول، السنغالي هارون كمارا، لصالح نظيره النصر، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم تكن الصفقة منفصلة، وربطها نادي الشباب بشرط أساسي، يتمثل في طلب استعارة حارس مرمى النصر البرازيلي بينتو، في صفقة تبادلية.