إنفانتينو: تصرف روبياليس أفسد احتفالات إسبانيا بكأس العالم للسيدات

قال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم "أفسد" احتفالات المنتخب الإسباني بفوزه بكأس العالم للسيدات بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو خلال حفل توزيع الكأس والميداليات.

وفتح الفيفا إجراءات انضباطية ضد روبياليس، وأوقفه عن ممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر بعد تقبيل هيرموسو خلال الحفل يوم 20 أغسطس الماضي.

وقالت هيرموسو (33 عامًا) إن القبلة لم تكن بالتراضي.

وقال روبياليس، الذي وصف منتقديه في البداية بأنهم "حمقى" ثم اعتذر، إن القبلة كانت بريئة وتمت بالتراضي ورفض الاستقالة رغم الانتقادات المتزايدة والدعوات لاستقالته.