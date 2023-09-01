إنفانتينو: تصرف روبياليس أفسد احتفالات إسبانيا بكأس العالم للسيدات
قال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم "أفسد" احتفالات المنتخب الإسباني بفوزه بكأس العالم للسيدات بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو خلال حفل توزيع الكأس والميداليات.
وفتح الفيفا إجراءات انضباطية ضد روبياليس، وأوقفه عن ممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر بعد تقبيل هيرموسو خلال الحفل يوم 20 أغسطس الماضي.
وقالت هيرموسو (33 عامًا) إن القبلة لم تكن بالتراضي.
وقال روبياليس، الذي وصف منتقديه في البداية بأنهم "حمقى" ثم اعتذر، إن القبلة كانت بريئة وتمت بالتراضي ورفض الاستقالة رغم الانتقادات المتزايدة والدعوات لاستقالته.
وكتب إنفانتينو على حسابه في تطبيق "إنستغرام": "الاحتفالات المستحقة لهؤلاء الأبطال الرائعين أفسدها ما حدث بعد صفارة النهاية".
وأضاف "وماذا حدث في الأيام التالية، ما كان ينبغي أن يحدث ذلك أبدًا، تحملت الهيئات الانضباطية في الفيفا مسؤوليتها على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة".
وأضاف إنفانتينو "ستستمر الإجراءات الانضباطية في مسارها الطبيعي، ومن جانبنا يجب أن نستمر في التركيز على كيفية تقديم المزيد من الدعم للسيدات وكرة القدم النسائية في المستقبل سواء داخل الملعب أو خارجه".
وفتح المدعون الإسبان تحقيقًا أوليًّا فيما إذا كان روبياليس (46 عامًا) قد ارتكب عملًا من أعمال الاعتداء الجنسي.
وقال منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم للسيدات و32 لاعبًا آخر إنهم لن يلعبوا للمنتخب الوطني تحت القيادة الحالية.
وقال مصدر بالاتحاد، إن مدرب المنتخب الوطني للسيدات خورخي بيلدا، الذي واجه تمردًا للاعبات قبل قيادة الفريق للقب كأس العالم، ستتم إقالته وسط تداعيات حادة على نحو متزايد للفضيحة.