جون إدوارد وكيل أكثر من لاعب في الأهلي.. أسطورة الزمالك يوجه "رسالة مرعبة"

جون إدوارد وأحمد حمديالمصدر: حساب الزمالك على فيسبوك
08 أغسطس 2025، 9:40 ص

وجه خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، رسالة مثيرة للجدل في الساعات القليلة الماضية بشأن جون إدوارد المدير الرياضي الجديد في القلعة البيضاء.

 وتولى إدوارد مهام عمله في نادي الزمالك خلال شهر يونيو الماضي بعد تجربة ناجحة له في نادي فاركو بعد أن عمل لفترة كوكيل للاعبين.

 وأشار الغندور عبر حسابه بموقع فيسبوك إلى أن جون إدوارد وكيل لأكثر من لاعب داخل الأهلي في رسالة مرعبة للقلعة الحمراء حول احتمالية رحيل لاعبين من الأهلي للزمالك بفضل دور إدوارد.

ولم يعلن الغندور هوية اللاعبين الذين يرتبط بهم جون إدوارد في صفوف الأهلي ولكن موقع ترانسفير ماركت أشار إلى أن شركة التسويق المملوكة لجون إدوارد هي المسوق الرسمي للاعب كريم فؤاد الظهير الأيسر للأهلي صاحب الـ 25 عاماً.

 في المقابل، يرتبط عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات الجديد بنادي الزمالك بالعمل كوكيل للاعب محمد مجدي "أفشة" نجم الأهلي وهو الأمر الذي يثير جدلاً حول إمكانية مساهمة هذه العلاقة في تحرك أفشة للقلعة البيضاء مستقبلاً.

