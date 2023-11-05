ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يخطف فوزا قاتلا على حساب ريال سوسييداد

خطف فريق برشلونة فوزا قاتلا على حساب نظيره ريال سوسييداد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب أنويتا، في الجولة الـ12 للدوري الإسباني.

وجاء هدف برشلونة عن طريق رأسية رائعة سجلها رونالد أراوخو مع الدقيقة 94، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الـVAR.

بهذا الفوز، وصل برشلونة للنقطة 27 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد سوسييداد عند النقطة 19 محتلا المركز السادس.