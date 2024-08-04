أثار المستوى الذي قدمه البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد الإسباني الجديد حالة من الصدمة لدى مشجعي فريقه.

وانتقل إندريك صاحب الـ 18 عامًا إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من بالميراس البرازيلي في صفقة تخطت قيمتها 47 مليون يورو.

وظهر اللاعب بمستوى باهت في بطولة كوبا أمريكا 2024 مع منتخب البرازيل ولم يستطع حجز مكانه أساسيًا في تشكيلة راقصي السامبا.

ولكن جماهير ريال مدريد راهنت على ظهور اللاعب بصورة مختلفة في لقاءات الفريق التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية قبل بداية الموسم المقبل.

وقاد إندريك هجوم ريال مدريد فجر الأحد في مواجهة منافسه التقليدي برشلونة الإسباني في الكلاسيكو الشهير على ملعب "ماتلايف" بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشاهد إندريك خسارة ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة 1-2 دون أي بصمة مؤثرة وهو ما فجر غضب جماهير الفريق المدريدي في ظل قيمة الصفقة الكبيرة بالمقارنة مع إمكانيات اللاعب.

وتفاعلت جماهير ريال مدريد مع مستوى اللاعب بانتقادات لاذعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال مشجع للفريق الإسباني: "إنها الصفقة الأكثر احتيالًا عبر التاريخ".

ونشرت مشجعة مقطع فيديو لملخص لمسات إندريك في لقاء الكلاسيكو ساخرة: "هذا هو بيليه الجديد؟".

ووصل الأمر إلى سخرية من صحيفة "موندو ديبورتيفو" عبر حسابها بموقع إكس من أداء إندريك خلال ظهوره في مباراة برشلونة.