حقق النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول إنجازا فرديا جديدا في مسيرته مع النادي ليدخل تاريخ الدوري الإنجليزي برقم غير مسبوق.

وفي المباراة الافتتاحية لليفربول في البريمرليغ أمام إيبسويتش تاون اليوم السبت سجل محمد صلاح هدفا في فوز "الريدز" (2 ـ 0) وذلك على ملعب "بورتمان رود".

وانتظر فريق المدرب الهولندي أرني سلوت، 60 دقيقة ليسجل لاعب الوسط ديوغو جوتا الهدف الأول للمباراة بعد أن تلقى تمريرة من محمد صلاح.

وبعد 5 دقائق نجح النجم المصري صلاح في زيارة شباك إيبسويتش تاون ليرفع النتيجة إلى هدفين، لكنه حقق بجانب ذلك إنجازا فرديا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح بعد ذلك الهدف أكثر لاعب في تاريخ البريمرليغ يسجل في الجولة الافتتاحية وذلك برصيد 9 اهداف، في موسمه السابع مع ليفربول.

ولعب صلاح منذ انتقاله إلى ليفربول نحو 350 مباراة بقميص النادي سجل خلالها أكثر من 215 هدفا.

وأحرز صلاح جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي ثلاث مرات وذلك في 2018 و2019 و2022.