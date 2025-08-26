مدرب مانشستر يونايتد: لسنا جاهزين للعب في المسابقات القارية

قال روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إن فريقه ليس جاهزا للمشاركة في المسابقات القارية.

وأهدر يونايتد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الـ15، فرصة التأهل إلى دوري الأبطال بخسارته أمام توتنهام هوتسبير في نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي.

وقال أموريم للصحفيين قبل مباراة الدور الثاني بكأس الرابطة، غدا الأربعاء، أمام مضيفه غريمسبي تاون من الدرجة الرابعة: "أعتقد أننا لم نكن مستعدين للعب في أوروبا، هذا هو شعوري. لكي نخوض مباريات قوية في دوري الأبطال ثم نلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، نحتاج إلى وقت للتطور كفريق".

وأضاف: "لذلك يحتاج اللاعبون إلى القتال للحصول على أماكنهم في التشكيلة الأساسية، وبعد ذلك يمكن أن يتغير كل شيء".

ولم يفز يونايتد في مباراتيه الأوليين في الدوري هذا الموسم، إذ خسر مباراته الافتتاحية 1-صفر أمام مضيفه آرسنال، قبل أن يتعادل 1-1 على ملعب فولهام يوم الأحد الماضي.

وألقى أموريم باللوم على العقلية الدفاعية لفريقه في التفريط بالتقدم أمام فولهام، مشددا على ضرورة أن يتحسن اللاعبون.

وقال أموريم: "المباريات تنافسية للغاية. نحتاج إلى وقت لبناء القاعدة ومن ثم، في المستقبل، المضي قدما. سوف نصل إلى لحظة نحتاج فيها إلى أن ننافس في أوروبا ليشارك الجميع".