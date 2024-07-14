إسبانيا ضد إنجلترا.. أرقام حاسمة في نهائي "يورو 2024"

تُحسم بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بنهائي مثير، مساء الأحد، بين إسبانيا وإنجلترا، لكن قبل انطلاق المباراة هناك بعض الأرقام الحاسمة التي قد تقول كلمتها في ذلك النهائي.

وفي التقرير التالي نلقي الضوء على مجموعة مقارنات رقمية بين الفريقين.

التهديف

يملك المنتخب الإسباني اليد العليا فيما يتعلق بعملية التهديف، لو قمنا بمقارنة مع نظيره الإنجليزي، حيث وصل "لاروخا" إلى 13 هدفًا، حتى الآن، في البطولة، كأفضل فريق على الإطلاق.

أما المنتخب الإنجليزي فقد احتل المركز السادس في القائمة نفسها وبالكاد سجل نصف أهداف إسبانيا، بواقع سبعة أهداف، حتى أن تركيا وسويسرا اللذين غادرا البطولة من قبله بالإضافة للمنتخب النمساوي لديها معدل أهداف أفضل.

الدفاع

دفاعيًا اهتزت شباك المنتخب الإسباني عددا أقل من المرات في مباريات أقل من تلك التي اهتزت فيها شباك إنجلترا.

بشكل عام كان المنتخب الإسباني أفضل دفاعيًا بواقع 255 كرة استعادها من خصومه، مقابل 225 بالنسبة للفريق الإنجليزي.

الجانب الدفاعي الوحيد الذي فاز فيه المنتخب الإنجليزي هو عدد مرات الفوز في الكرات الثنائية، بواقع 35 لإنجلترا من أصل 70 أي حوالي النصف، مقابل 28 من أصل 74 للمنتخب الإنجليزي.

حراسة المرمى

لا توجد فوارق كبيرة هنا بين المنتخبين، فالمنتخب الإسباني لديه حارس مرمى قام بـ 16 تصديًا في البطولة، حتى الآن، مقابل 14 للمنتخب الإنجليزي.

ويعد أوناي سيمون، حارس إسبانيا، هو ثاني أفضل حراس البطولة بعد خروجه بثلاث مباريات بشباك نظيفة، في حين يحل جوردان بيكفورد، حارس إنجلترا، في المركز الثالث بالتساوي مع حراس بلجيكا وألمانيا وسلوفينيا.

صناعة اللعب

يتفوق المنتخب الإسباني بوضوح على أي فريق آخر في "يورو 2024"، فيما يتعلق بعدد محاولات الهجوم والتسجيل على الخصوم.

يملك المنتخب الإسباني 108 محاولات بفارق 10 محاولات عن أقرب خصومه المنتخب الفرنسي، بينما يحل المنتخب الإنجليزي في المركز السابع في تلك الإحصائية بحوالي نصف أرقام إسبانيا، 66 محاولة.

على الرغم من ذلك تفتقر محاولات المنتخب الإسباني للدقة، حيث أن الرقم الكبير الذي تحدثنا عنه لا يوجد منه سوى 37 محاولة على المرمى، مقابل 19 للمنتخب الإنجليزي.

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دقة التمريرات

في واحدة من الإحصائيات الصادمة يتفوق المنتخب الإنجليزي على نظيره الإسباني فيما يتعلق بدقة التمريرات في تلك البطولة.

إسبانيا لديها معدل 90% تمريرات صحيحة، مقابل 90.3% بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، بعدد تمريرات أكبر بفارق حوالي 440 تمريرة للأسود الثلاثة.

بجوار هذا يملك المنتخب الإسباني نسبة استحواذ على الكرة أقل من نظيره الإنجليزي بحوالي 1.5%.

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خشونة اللعب

قد يستنتج البعض أن المنتخب الإسباني لديه كرة قدم جميلة أكثر من نظيره الإنجليزي، ولهم أسبابهم بعد مشاهدة 12 مباراة للفريقين في تلك البطولة.

لكن في الواقع فالمنتخب الإسباني أكثر خشونة من نظيره الإنجليزي وبفارق واضح، يصل إلى حوالي 33 خطأ مرتكبا أكثر من قبل "لاروخا"، بواقع 83 خطأ تم احتسابها على إسبانيا مقابل 50 على إنجلترا.

ينعكس ذلك على الأخطاء المحتسبة لكل فريق أيضًا، حيث يمتلك المنتخب الإسباني 70 خطأ مقابل 84 للمنتخب الإنجليزي، وأيضًا على البطاقات الملونة، حيث تلقى نجوم "لاروخا" 15 بطاقة صفراء وواحدة حمراء، مقابل 11 صفراء للإنجليز.