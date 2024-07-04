"أوبتا" تكشف المرشح الأوفر حظًّا للفوز ببطولة "يورو 2024"

كشفت شبكة "أوبتا" عبر حاسوبها العملاق عن المنتخب المرشح الأوفر حظًّا للفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وتأهل إلى ربع نهائي البطولة كل من إسبانيا والبرتغال وإنجلترا وهولندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وتركيا.

ولم تشهد هذه البطولة الكثير من المفاجآت؛ لأن 6 منتخبات تعتبر من كبار القارة و5 منها فازت باللقب سابقًا تأهلت إلى ربع النهائي، فيما خرجت إيطاليا، حاملة اللقب، حيث نجحت سويسرا في إقصائها.

وشهد دور ثمن النهائي تنافس شرس بين المنتخبات الـ16، وفاز إسبانيا على جورجيا، وتخطت ألمانيا عقبة الدنمارك، وانتصر منتخب إنجلترا على سلوفاكيا بصعوبة، وفي مفاجأة كبرى تأهل سويسرا على حساب إيطاليا.

وبهدف عكسي فاز منتخب فرنسا على بلجيكا، وتخطت البرتغال نظيره سلوفينيا بركلات الترجيح، بينما تأهل منتخب تركيا على حساب النمسا.

وقبل البطولة توقعت شبكة "أوبتا" أن يكون منتخب إنجلترا هو المرشح الأكثر حظًّا للتتويج بـ"يورو 2024"، إذ يمتلك مجموعة مواهب مميزة تشمل لاعبين مثل جود بيلينغهام وفيل فودين وكول بالمر، ولكن "الأسود الثلاثة" حقق مسيرة غير مقنعة لعشاقه.

وتعرض الفريق لصيحات الاستهجان وإلقاء الأكواب البلاستيكية بعد التعادل السلبي مع سلوفينيا في ختام دور المجموعات، واحتاج إلى هدف متأخر من بيلينغهام لتجنب الخروج على يد سلوفاكيا في دور الـ16.

ووفقًا لأحد تنبؤات "أوبتا"، فقد حل منتخب إسبانيا محل إنجلترا كمرشح للفوز بالبطولة، إذ تشير التوقعات إلى أن لديهم فرصة بنسبة 19.25% للفوز باللقب بناءً على أدائهم حتى الآن.

وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بنسبة فرصة تبلغ 18.11%، تليها إنجلترا في المركز الثالث بنسبة 17.08%.

وقد سجلت إسبانيا تسعة أهداف في أربع مباريات حتى الآن، وتأهلت بسهولة على حساب جورجيا في دور الستة عشر لتواجه الدولة المضيفة.

وهذا يعني أنه يجب إقصاء أحد الفريقين في مرحلة ربع النهائي، ما سيؤدي إلى تغيير كبير في النسب المئوية، ومن المرجح أن يزيد فرص الفريق الفائز.

وإذا خرجت إسبانيا من البطولة، وفازت إنجلترا بمباراتها في ربع النهائي ضد سويسرا، فمن الممكن أن تعود إنجلترا مجددا إلى صدارة الترشيحات.

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الرابع بنسبة فرصة تبلغ 16.34% بعد فوزه على بلجيكا، بينما تحتل هولندا المركز الخامس بنسبة 11.84%، والبرتغال في المركز السادس بنسبة 8.61%.

وتبدأ مواجهات دور ربع نهائي دوري أمم أوروبا، يوم الجمعة المقبل الموافق الـ5 من يوليو 2024.

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مواعيد مباريات ربع نهائي يورو 2024

إسبانيا ضد ألمانيا - الجمعة - 7 مساء بتوقيت السعودية.

البرتغال ضد فرنسا - الجمعة 10 مساء بتوقيت السعودية.

إنجلترا ضد سويسرا - السبت - 7 مساء بتوقيت السعودية.

هولندا ضد تركيا - السبت - 10 مساء بتوقيت السعودية.