فيديو وداعي وهدف رائع وبكاء سكالوني.. 3 لقطات لافتة في "الرقصة الأخيرة" لميسي

سجل ليونيل ميسي هدف منتخب الأرجنتين الأول في مرمى فنزويلا خلال مباراة برسم تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية ، شهدت قبل بدايتها لحظات مؤثرة.

وعرض الاتحاد الأرجنتيني قبل بداية المباراة فيديو أهداه للنجم والقائد ليونيل ميسي في مباراة يعتقد الكثيرون أنها الأخيرة له على أرضية إحدى الملاعب الأرجنتينية رفقة منتخب بلاده.

وضم الفيديو لقطات للنجم الأرجنتيني رفقة منتخب بلاده وأبرزها فوزه بكأس العالم قطر 2022.

هدف جميل

وسجل ميسي هدفا رائعا في المباراة في الدقيقة 40 بعد تمريرة حاسمة من جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد.

رقم قياسي

وبمشاركته في مباراة فنزويلا وصل ليونيل ميسي إلى 72 مباراة في تصفيات أمريكا الجنوبية، ليعادل رقم الإكوادوري إيفان هورتادو كأكثر لاعب مشاركة في التصفيات.

وبإمكان النجم والقائد الأرجنتيني حسم صدارة الرقم القياسي في حال مشاركته خلال المباراة أمام الإكوادور الأربعاء القادم في ختام تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

بكاء سكالوني

وشوهد مدرب المنتخب الأرجنتيني سكالوني وهو يبكي قبل المباراة وبعد هدف ميسي الذي اعتبره كثيرون بمثابة رقصة أخيرة أمام الجماهير الأرجنتينية.