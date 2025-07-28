الإفريقي التونسي يدعم صفوفه بـ"دبابة نيجيرية" و"جوهرة ليبية"

توصل النادي الإفريقي التونسي إلى اتفاق نهائي مع لاعب الوسط الهجومي لنادي السويحلي الليبي أسامة الشريمي للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد مسار عسير من المفاوضات التي توقفت السبت الماضي بسبب اختلاف في تحديد قيمة الشرط الجزائي.

وعلى امتداد الأسبوع الماضي، تفاوض مسؤولو النادي الإفريقي مع النجم الليبي الواعد من أجل ضمه إلى مواطنيه علي يوسف وفهد المسماري، إلا أن اللاعب تراجع عن اتفاقه السابق بعد تمسك الإفريقي بترفيع قيمة الشرط الجزائي بالعقد والبالغ 400 ألف دولار، وهو ما عارضه اللاعب ووكيله بشدة.

وطالب الشريمي بعقد مدته عامان على أن يتضمن شرطا جزائيا لا تتعدى قيمته 200 ألف دولار، لتيسير انتقاله المقبل، قبل أن تجمع جلسة جديدة الطرفين أمس الأحد تُوّجت بالاتفاق على تخفيض قيمة الشرط الجزائي.

أخبار ذات علاقة سرّ سقوط صفقة انتقال أسامة الشريمي للإفريقي التونسي

ووفقا لما أكدته مصادر قريبة من النادي الإفريقي لـ"إرم نيوز"، سيوقع أسامة الشريمي عقود انتقاله رسميا للفريق غدا الثلاثاء ما لم تحصل مفاجأة كبرى.

جلسة حاسمة

وأضافت المصادر ذاتها أن نائب رئيس الإفريقي مهدي ميلاد جمعته جلسة مع الشريمي ووكيل أعماله وتم إعداد العقد في انتظار التوقيع رسميا والالتحاق بالفريق يوم الخميس على أقصى تقدير.

ووفقا للمصادر ذاتها، تنازل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، عن بعض شروطه للانضمام إلى النادي الإفريقي، كما كان لمواطنه وزميله في المنتخب علي يوسف دور في إقناعه بالالتحاق بالفريق الأحمر والأبيض.

أخبار ذات علاقة 5 مكاسب كبرى يحققها الإفريقي من عودة فوزي البنزرتي

"دبابة" نيجيريا في خط الوسط

بجانب أسامة الشريمي، توصل النادي الإفريقي بعد مفاوضات عسيرة إلى اتفاق رسمي مع لاعب الوسط الدفاعي النيجيري أمبروز أوشيغبو للانضمام للفريق قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وسينتقل أمبروز الذي لفت الأنظار في الدوري التونسي خلال الموسم الماضي مع الترجي الجرجيسي إلى الفريق بعقد لمدة 3 سنوات في حين يُنتظر أن يتم التوافق على بعض الشروط المتعلقة بترجي جرجيس وليس باللاعب.

ورغم أن اللاعب النيجيري تلقى عروضا من أندية قطرية وإماراتية، إلا أن الترجي الجرجيسي اختار عرض النادي الإفريقي الذي كان سباقا للحصول على خدمات أمبروز.

ويملك الإفريقي خيارا هاما في صفقة أمبروز أوشيغبو، البالغ من العمر 19 عاما، إذ سيتم تسجيله كلاعب دون 21 عاما، ولن يدخل بالتالي في سقف التعاقدات المحددة بـ10 لاعبين في الدوري التونسي.

أخبار ذات علاقة الإفريقي التونسي يخطف هدّاف النجم الساحلي

وقبل انضمام أسامة الشريمي وأمبروز أوشيغبو، تعاقد الإفريقي مع 5 لاعبين محليين وهم مهيب الشامخ (حارس مرمى) حسام حسن رمضان وحسام بن علي (مدافعان) وشرف الدين العوني (لاعب وسط) وفراس شواط (مهاجم).

ويبدأ النادي الإفريقي يوم 9 أغسطس المقبل مشواره في الدوري التونسي للمحترفين بملاقاة مستقبل المرسى، الوافد الجديد على الدوري وذلك على ملعب رادس الأولمبي.