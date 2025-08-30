الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

فاجأ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق مباراة بيراميدز التي تقام مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة للدوري المصري لكرة القدم.

ويستقبل الأهلي منافسه بيراميدز على ملعب "السلام" بالقاهرة في المباراة التي يديرها الحكم الإسباني خافيير روخاس.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن محمود الخطيب حضر إلى فندق الإقامة وعقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل التوجه إلى ملعب اللقاء.

وأشار إلى أن الخطيب أكد للاعبي الأهلي أنه لا بديل عن تحقيق الفوز موضحاً أن المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للفريق الأحمر وجماهيره.

وأكد أن الخطيب حفز لاعبيه بمضاعفة المكافأة المالية حال حقق الفوز، موضحاً أن مباريات بيراميدز لها طابع خاص لدى جماهير الأهلي.

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي وعدوا الخطيب بتحقيق الفوز في المباراة ومصالحة الجماهير.

وكان الأهلي قد جمع 5 نقاط في أول 3 جولات بعد الفوز على فاركو بنتيجة 4-1 والتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 وأيضاً التعادل مؤخراً مع غزل المحلة دون أهداف.