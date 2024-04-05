بعد مبابي..نجم فرنسي آخر يفضل ريال مدريد على سان جيرمان

كشفت تقارير إخبارية فرنسية أن ريال مدريد الإسباني يخطط لإمضاء صفقة جديدة من ملاعب الكرة الفرنسية وذلك بعد الاطمئنان على ضم نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا الأول كيليان مبابي.

وتتعلق الصفقة الجديدة التي يسعى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إلى ضمها، بالمدافع الشاب لنادي ليل ليني يورو الذي بات محل بمراقبة من كبرى الأندية في أوروبا باعتبار أنه أحد أبرز الاكتشافات الكروية في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وبحسب الصحف الفرنسية، نسج يورو (18 عاما) على منوال مواطنه كيليان مبابي، الذي اختار الانتقال إلى ريال مدريد بدل تمديد عقده مع البي آس جي، حيث أعلن اللاعب الصاعد حديثا للفريق الأول لنادي ليل رغبته في قبول عرض الريال وذلك مع تواتر أنباء حول منافسة قوية بين الفريقين الفرنسي والإسباني لضمه.

وسعى المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لويس كامبوس لإقناع ليني يورو بالانضمام إلى النادي، لكن المدافع الواعد أكد أنه يفضل ريال مدريد وسيوافق على اللعب في الفريق الملكي دون غيره من الأندية.

ومع إصرار كيليان مبابي قائد باريس سان جيرمان إلى الذهاب إلى ريال مدريد، اقتنع مسؤولو فريق العاصمة الفرنسية أن جهودهم لإقناع بطل العالم 2018 بتمديد إقامته في النادي ستذهب سدى، وهو ما سيتكرر ولو في صورة أخرى مع ليني يورو حيث أعلنت عدة مصادر أن باريس سان جيرمان طرح اللاعب من حسابات أهدافه المقبلة وذلك بعد اقترابه من التوقيع لريال مدريد.

ويعد ليني يورو (18 عامًا) واحدا من أفضل المدافعين الصاعدين في الملاعب الفرنسية خلال الموسمين الأخيرين، وخاض يورو هذا الموسم 26 مباراة بقميص ليل حتى الآن وسجل هدفين.

وبدأ يورو، الذي سيكون حاضرا مع منتخب فرنسا الأولمبي في أولمبياد 2024، مسيرته مع ليل رسميا في مايو 2022 عندما شارك في مباراة أمام نيس ليصبح في ذلك الوقت ثاني أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية في تاريخ ليل وذلك بعمر 16 عاما و6 أشهر، خلف جويل هنري.