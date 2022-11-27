منتخب المغرب يصعق بلجيكا في كأس العالم 2022 (فيديو)

حقق منتخب المغرب فوزا ثمينا بنتيجة 2/0 على منافسه منتخب بلجيكا، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس العالم 2022.

وألغى الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس هدفا للمغرب سجله حكيم زياش من ضربة حرة مباشرة بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي على ستاد الثمامة.