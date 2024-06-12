النصر السعودي يستهدف "جوكر" برشلونة

دخل الدنماركي أندرياس كريستنسن على طاولة المفاوضات من جانب النصر السعودي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بديلا من الإسباني إيميرك لابورت، لاعب "العالمي"، والذي ربطته عدة تقارير بإمكانية الرحيل.

وانضم لابورت إلى النصر، مطلع الموسم الماضي، قادما من مانشستر سيتي، بعقد يمتد عامين إضافيين.

لكن صحيفة "ماركا" ذكرت أخيرا أن النصر ولابورت اتفقا على الانفصال هذا الصيف، فيما يبدو أتلتيك بيلباو الإسباني الأقرب لضمه.

فيما قالت صحيفة "todofichajes"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "كريستنسن، هو من قرر طرح نفسه في سوق الانتقالات إذا كان ذلك في مصلحة نادي برشلونة، وأمام هذه الفرصة، قررت عدة أندية من السعودية الدخول في المنافسة، وهي الآن تستطلع إمكانية التعاقد مع اللاعب الدنماركي".