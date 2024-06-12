النصر السعودي يستهدف "جوكر" برشلونة
دخل الدنماركي أندرياس كريستنسن على طاولة المفاوضات من جانب النصر السعودي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بديلا من الإسباني إيميرك لابورت، لاعب "العالمي"، والذي ربطته عدة تقارير بإمكانية الرحيل.
وانضم لابورت إلى النصر، مطلع الموسم الماضي، قادما من مانشستر سيتي، بعقد يمتد عامين إضافيين.
لكن صحيفة "ماركا" ذكرت أخيرا أن النصر ولابورت اتفقا على الانفصال هذا الصيف، فيما يبدو أتلتيك بيلباو الإسباني الأقرب لضمه.
فيما قالت صحيفة "todofichajes"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "كريستنسن، هو من قرر طرح نفسه في سوق الانتقالات إذا كان ذلك في مصلحة نادي برشلونة، وأمام هذه الفرصة، قررت عدة أندية من السعودية الدخول في المنافسة، وهي الآن تستطلع إمكانية التعاقد مع اللاعب الدنماركي".
وأضاف التقرير: "النادي الأكثر اهتمامًا هو النصر السعودي، الذي يلعب له كريستيانو رونالدو، ويعلم أنه سيخسر على أي حال لابورت، الذي اقتنع بالعودة إلى إسبانيا، وسيتم شغل مكانه من قبل مدافع برشلونة، الذي سيترك مبلغًا جيدًا في خزائن النادي الكتالوني إذا قبل العرض أولاً".
وأردف التقرير: "ولا يغيب ناديا الاتحاد والهلال عن متابعة اللاعب المتعدد المراكز، الذي لعب أيضًا كمحور في الموسم المنتهي تحت قيادة تشافي، وباستثناء عرض من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُقال إن نيوكاسل مهتم بالتعاقد معه، لا توجد عروض أخرى على الطاولة بالنسبة لكريستنسن، والأمر الأسوأ من ذلك أنه لا يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية مع المدرب هانز فليك، ومع ظهور باو كوبارسي، بالإضافة إلى وجود كوندي بأفضل مستوياته، بالإضافة لبقاء أراوخو، هناك العديد من المدافعين في الفريق، وهو ما قد يدفع كريستنسن إلى التفكير في الرحيل هذا الصيف".
وبقيمة تبلغ 40 مليون يورو، وبعمر 28 عامًا، يمكن للاعب الدولي الدنماركي أن يترك مبلغًا جيدًا لبرشلونة، بعد أن انضم إلى الفريق مجانًا قبل موسمين. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الفريق الكتالوني أحد الرواتب الأعلى.