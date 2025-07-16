صفقة "مدمرة".. 3 مكاسب جنونية يحققها الأهلي بضم مصطفى محمد

كثف الأهلي المصري مفاوضاته للتعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، تحسباً للرحيل المنتظر للفلسطيني وسام أبو علي نجم الفريق الذي ارتبط اسمه بالمغادرة إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

وبكل المقاييس، ستكون صفقة انتقال مصطفى محمد قوية للأهلي بجانب أنها ستجلب بعض المكاسب إلى القلعة الحمراء وهو ما يرصده "إرم نيوز" في السطور القادمة:

البديل المناسب بعد رحيل وسام أبو علي

لا شك أن مصطفى محمد سيكون البديل المناسب بعد رحيل وسام أبو علي حال اكتمال صفقة انتقال الأخير إلى الدوري الأمريكي.

ويملك مصطفى محمد قدرات تهديفية مميزة بخلاف كونه لاعب دولي في صفوف منتخب مصر.

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ويبلغ مصطفى محمد الملقب بـ"الأناكوندا" 27 عاماً، ويرتبط بعقد مع نانت حتى 2027 ولكن هناك انفتاح من جانب ناديه على مسألة رحيله.

وسجل المهاجم المصري 25 مباراة بقميص نانت وقدم 8 تمريرات حاسمة بجانب أنه أحرز 17 هدفاً خلال 58 مباراة مع غلطة سراي التركي وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال رحلته في أوروبا.

ولعب مصطفى محمد 47 مباراة دولية مع منتخب مصر، وسجل 13 هدفاً وهو ما يجعله الخيار المحلي الأول في حسابات الأهلي.

خيار محلي

التعاقد مع مصطفى محمد سيبعد الأهلي عن أي مشاكل تخص قائمة اللاعبين الأجانب في ظل اشتراط لوائح الدوري المصري قيد 5 لاعبين أجانب فقط في قائمة كل فريق.

وتبقى هذه النقطة مهمة أيضاً بسبب تقاضي مصطفى محمد راتبه بالجنيه المصري وليس بالعملة الأجنبية وبالتالي سيكون للأمر مكسب اقتصادي رغم أن الأهلي سيدفع أموالاً كبيرة، ولكنه سيتجنب صعوبات توفير العملات الأجنبية.

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ويملك مصطفى خبرات اللعب في الدوري المصري وبالتالي الصفقة لن تحمل أي مغامرة فنية بعكس انتظار التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

ضربة قوية لمنافسي الأهلي

النقطة الثالثة التي تعد مكسباً مهماً تتمثل في كون هذه الصفقة ضربة قوية إلى الزمالك الفريق الذي تخرج من صفوف ناشئيه.

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وظهر مصطفى محمد في مباراة الزمالك وبيراميدز يوم 5 يونيو الماضي في نهائي كأس مصر لدعم الفريق الأبيض وبالتالي ستكون الصفقة ضربة نفسية جديدة لإدارة وجماهير الزمالك.

ويبقى التعاقد مع اللاعب بمثابة ضربة لبيراميدز الذي يرغب في ضم نجم نانت لتدعيم هجومه.