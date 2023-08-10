تقرير: مبابي أبلغ ناصر الخليفي أنه لن يغادر باريس سان جيرمان هذا الصيف
ذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي أنه لن يغادر هذا الصيف.
وأكدت الصحيفة أن مبابي ينوي إتمام آخر عام في عقده مع باريس سان جيرمان، وأن اللاعب أبلغ ناصر الخليفي بذلك يوم الثلاثاء.
وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان أوضح لمبابي أنه سيُحرم من اللعب هذا الموسم إذا تمسك بقراره.
وكان مبابي أعلن قبل أسابيع أنه لا ينوي تفعيل بند تجديد العقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025.
ويعني هذا أن مبابي البالغ من العمر 24 عامًا سينتهي عقده في يونيو 2024، وأنه سيرحل مجانًا بنهاية الموسم المقبل.
وفجَّر هذا الأمر غضب ناصر الخليفي الذي قال إنه: "لا يمكن السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانًا".
كما قرَّر باريس سان جيرمان إبعاد مبابي عن المشاركة في الجولة الآسيوية قبل الموسم الجديد.
وكان عقد مبابي ينتهي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022 وكان وقتذاك قريبًا من الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر.
لكن باريس سان جيرمان أقنع اللاعب بالتجديد لموسمين مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث، لكن مبابي يرفض البقاء أكثر من موسمين.
وانضم مبابي لباريس سان جيرمان بنظام الإعارة من موناكو صيف 2017 قبل أن تتم الصفقة بعقد دائم بعد عام واحد مقابل 180 مليون يورو.
وبات مبابي أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان، وقد نال جائزة هداف الدوري الفرنسي في آخر 5 مواسم.