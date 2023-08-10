تقرير: مبابي أبلغ ناصر الخليفي أنه لن يغادر باريس سان جيرمان هذا الصيف

وكان مبابي أعلن قبل أسابيع أنه لا ينوي تفعيل بند تجديد العقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025.

ويعني هذا أن مبابي البالغ من العمر 24 عامًا سينتهي عقده في يونيو 2024، وأنه سيرحل مجانًا بنهاية الموسم المقبل.

وفجَّر هذا الأمر غضب ناصر الخليفي الذي قال إنه: "لا يمكن السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانًا".

كما قرَّر باريس سان جيرمان إبعاد مبابي عن المشاركة في الجولة الآسيوية قبل الموسم الجديد.