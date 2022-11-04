لابا كودجو يحتفل بيوم العلم الإماراتي بهذه الطريقة (فيديو)
صعد العين لوصافة ترتيب دوري أدنوك بفوزه المثير على ضيفه خورفكان 2-1 في التاسعة للبطولة.
احتفل لابا كودجو لاعب نادي العين، بيوم العلم الإماراتي، بعد إحرازه هدف فوز فريقه على خورفكان خلال مباراة الفريقين بدوري أدنوك.
وحول العين تأخره بهدف لفوز ضد خورفكان على ملعب هزاع بن زايد.
ونجح كودجو في إحراز الهدف الثاني وهدف الفوز للعين في الدقيقة 80 وذهب خلف المرمى، وقام بحركة رفع العلم وتحية أمام العلم الإماراتي في يوم العلم.
وصعد العين لوصافة ترتيب دوري أدنوك بفوزه المثير على ضيفه خورفكان 2-1 في التاسعة للبطولة.
ورفع العين رصيده للنقطة 16 ليحتل المركز الثاني، أما خورفكان فتجمد رصيده عند النقطة الثامنة في المركز 11.
وتقدم مهدي عبيد لخورفكان في الدقيقة السابعة، وانتظر أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني لتعديل النتيجة.
وتعادل كوامي كويدو للعين في الدقيقة 52، الذي انتظر حتى الدقيقة 80 لتسجيل هدف الفوز عن طريق كودجو لابا من توجو.