لابا كودجو يحتفل بيوم العلم الإماراتي بهذه الطريقة (فيديو)

وصعد العين لوصافة ترتيب دوري أدنوك بفوزه المثير على ضيفه خورفكان 2-1 في التاسعة للبطولة.

ورفع العين رصيده للنقطة 16 ليحتل المركز الثاني، أما خورفكان فتجمد رصيده عند النقطة الثامنة في المركز 11.

وتقدم مهدي عبيد لخورفكان في الدقيقة السابعة، وانتظر أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني لتعديل النتيجة.

وتعادل كوامي كويدو للعين في الدقيقة 52، الذي انتظر حتى الدقيقة 80 لتسجيل هدف الفوز عن طريق كودجو لابا من توجو.