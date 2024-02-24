حذفتها سريعا.. زوجة ألفيس السابقة تكشف رسالته إليها بالخطأ (صورة)
شاركت جوانا سانز، زوجة داني ألفيس السابقة، عن غير قصد رسالة كتبها لها، قبل أن تحذف المنشور بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويبدو أن ألفيس البالغ من العمر 40 عامًا، والذي حُكم عليه يوم الخميس بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بعد إدانته بالاعتداء على امرأة في مرحاض ملهى ليلي في برشلونة، في ديسمبر 2022، كتب رسالة إلى شريكته السابقة قبل محاكمته.
وفي الرسالة التي تم الكشف عنها عن طريق الخطأ على وسائل التواصل الاجتماعي، طلب ألفيس العفو من سانز وأعرب عن امتنانه لصمودها، كما أعلن ألفيس عن حبه الدائم لسانز وأشاد بقوتها خلال الفضيحة.
وأعرب ألفيس عن رغبته في السير معها في كل طريق، معترفًا بوجودها في كل جانب من جوانب حياته.
وفي الرسالة، التي تم حذفها لاحقًا من موقع "إنستغرام"، قال ألفيس: "ما حلمت به وما لا أزال أحلم به، أريد أن أسلك كل الطرق معك، لم تكن لدي المرأة الخطأ، نعم، لقد كانت أنت".
وأضاف: "لا يوجد يوم واحد، ولا لحظة واحدة، ولا خطة واحدة لا تكونين فيها موجودةً، أدعو الله كل يوم أن يأتي اليوم الذي أتمكن فيه من رؤيتك تستيقظين".
وتابع لاعب برشلونة السابق: "الحنين لا يعني عدم القدرة على القيام بذلك الآن، أيًا كان، ولكن معك دائمًا بجانبي، أشعر بمشاعر غريبة، أحبك".
وشاركت سانز في البداية "رسالة الحب" على صفحتها على "إنستغرام" في سبتمبر، لكنها حذفتها بسرعة، ونسبت المنشور إلى خطأ.
وبعد الحكم على ألفيس بالسجن والأمر بتعويض الضحية بمبلغ 130 ألف جنيه إسترليني (150 ألف يورو)، تزعم التقارير في إسبانيا أنه من المحتمل إطلاق سراح ألفيس في وقت مبكر من 20 يوليو، بعد أن يكون قد قضى ثلث فترة عقوبته.
وترددت تكهنات بأنه قد يتم إطلاق سراح ألفيس لممارسة العمل أو أنشطة أخرى خلال النهار، والعودة إلى الحبس ليلا، وذلك وفقًا للقانون الإسباني.
وقضى ألفيس فترتين في برشلونة، ولعب أيضًا مع إشبيلية ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وساو باولو.
وصنع ألفيس التاريخ بعدما بات أكبر لاعب سنا يمثل البرازيل في كأس العالم في ديسمبر 2022، التي أقيمت في قطر.