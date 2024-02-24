حذفتها سريعا.. زوجة ألفيس السابقة تكشف رسالته إليها بالخطأ (صورة)

شاركت جوانا سانز، زوجة داني ألفيس السابقة، عن غير قصد رسالة كتبها لها، قبل أن تحذف المنشور بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن ألفيس البالغ من العمر 40 عامًا، والذي حُكم عليه يوم الخميس بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بعد إدانته بالاعتداء على امرأة في مرحاض ملهى ليلي في برشلونة، في ديسمبر 2022، كتب رسالة إلى شريكته السابقة قبل محاكمته.

وفي الرسالة التي تم الكشف عنها عن طريق الخطأ على وسائل التواصل الاجتماعي، طلب ألفيس العفو من سانز وأعرب عن امتنانه لصمودها، كما أعلن ألفيس عن حبه الدائم لسانز وأشاد بقوتها خلال الفضيحة.

وأعرب ألفيس عن رغبته في السير معها في كل طريق، معترفًا بوجودها في كل جانب من جوانب حياته.

وفي الرسالة، التي تم حذفها لاحقًا من موقع "إنستغرام"، قال ألفيس: "ما حلمت به وما لا أزال أحلم به، أريد أن أسلك كل الطرق معك، لم تكن لدي المرأة الخطأ، نعم، لقد كانت أنت".