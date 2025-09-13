صديق كريستيانو رونالدو المقرب يصدم ميسي

كتب – نور الدين ميفراني

فاجأ الصحفي البريطاني بيرس مورغان، صديق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الجميع باختياره أفضل 4 لاعبين في القرن الـ21 ردا على اختيارات شبكة ESPN.

واختارت الشبكة ليونيل ميسي أولا ثم كريستيانو رونالدو، وتييري هنري، وزين الدين زيدان، ولوكا مودريتش، في المراكز الخمسة الأولى.

أخبار ذات علاقة مقطع اليوم.. نهائي كأس العالم 2026 بين ميسي وكريستيانو رونالدو بصوت عصام الشوالي

أخبار ذات علاقة 5 سعداء بقرار كريستيانو رونالدو المشاركة في دوري أبطال آسيا الثاني

ولا يخفي الصحفي البريطاني بيرس مورغان علاقته الوطيدة بقائد النصر السعودي، وكان الحوار معه سبب أزمة اللاعب مع مانشستر يونايتد، والتي أدت لإنهاء عقده والرحيل نحو "العالمي" نهاية عام 2022.

وقدم مورغان قائمته التي تضم 4 لاعبين أفضل من ميسي في القرن الـ21، الذي يعتبره البعض "أفضل لاعب كرة القدم" خاصة بعد فوزه بكأس العالم 2022.

أخبار ذات علاقة ما حقيقة غضب الإعلام الإسرائيلي من كريستيانو رونالدو؟

وتضم القائمة التي اختارها بيرس مورغان:

البرتغالي كريستيانو رونالدو

اختار مورغان بالطبع صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس القائمة، ومع ذلك يُعد قائد النصر السعودي أحد أفضل لاعبي كرة قدم في القرن الحادي والعشرين.

لطالما كان البرتغالي نجما من الطراز الرفيع طوال مسيرته الكروية، وقد نقل تألقه التهديفي إلى الشرق الأوسط مع نادي النصر السعودي.

صنع رونالدو لنفسه اسما لامعا خلال مسيرته الكروية بداية من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ثم مانشستر يونايتد، عندما وصل إلى أولد ترافورد في صيف 2003 كأبرز لاعب شاب في عالم كرة القدم. ما تلا ذلك كان أسطوريا بكل المقاييس، مسيرته في ريال مدريد ويوفنتوس وحاليا في النصر السعودي ورفقة المنتخب البرتغالي.

الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو

بغض النظر عن عدد الإصابات التي تعرض لها رونالدو، الملقب بـR9، طوال مسيرته، فإنه لا يزال يُنظر إليه كواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، فقد كان قويا أمام المرمى، ويراوغ المدافعين بسهولة نسبية، وكان المهاجم النموذجي.

إصابات ركبته منعت المهاجم، الذي يُعتبر من أعظم لاعبي كرة القدم البرازيليين على الإطلاق، من بلوغ ذروة مجده، ومع ذلك، لا تزال مسيرته موضع إشادة الجماهير، نظرا لإنجازاته الجماعية والفردية.

الفرنسي تييري هنري

قد يُعرف المهاجم الفرنسي تييري هنري، الفائز بكأس العالم مرة واحدة، على نطاق واسع بأنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم الذين لم يفوزوا أبدا بجائزة الكرة الذهبية، لكن قرار مورغان بتسميته ثالث أفضل لاعب في القرن الحادي والعشرين يمكن أن يُعزى إلى ولائه لآرسنال.

سجّل الفرنسي، الذي لعب لآرسنال وبرشلونة وموناكو ونيويورك ريد بولز طوال مسيرته، 360 هدفا و168 تمريرة حاسمة في مسيرته التي استمرت 794 مباراة.

البرازيلي رونالدينيو

في المركز الرابع لبيرس مورغان، متقدما بفارق مركز واحد على ميسي، يأتي رونالدينيو، كان هذا الساحر الفريد، لاعب برشلونة وميلان سابقا، يجسد كل ما هو ممتع في هذه اللعبة الجميلة: الخداع وخفة الحركة والذكاء الإبداعي.

ولوضع تألق البرازيلي في منظوره الصحيح، فقد تلقى تصفيقا حارا من جماهير المنافسين في سانتياغو برنابيو عام 2005 بعد أدائه المبهر على أرض لوس بلانكوس.