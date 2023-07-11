رئيس لاتسيو يريد إنهاء صفقة سافيتش والهلال السعودي سريعًا
كشف تقرير إعلامي، أن كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو الإيطالي يريد إنهاء صفقة انضمام الصربي سيرجي سافيتش إلى الهلال السعودي سريعًا.
إدارة نادي الهلال السعودي اتفقت بشكل نهائي مع لاعب لاتسيو الإيطالي، الدولي الصربي سيرجي سافيتش، على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول بنادي الهلال.
وتقل الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات عن رئيس لاتسيو، بأنه يريد حسم الصفقة سريعًا.
وقال رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الهلال عرض أقل من 50 مليون يورو لسافيتش لكني أريد توقيع العقود سريعًا، وإلا فإن سيذهب اللاعب لمعسكر الفريق".
وأضاف: "في عام 2018 رفضت عرضًا بقيمة 140 مليون يورو من إي سي ميلان لشراء ميلينكوفيتش ... ولا أشعر بأي ندم على ذلك".
يذكر أن سافيتش يقضي الموسم الثامن تواليًا بقميص لاتسيو، منذ الانضمام إليه صيف 2015 من جينك البلجيكي.
وظهر سافيتش بقميص لاتسيو في341 مباراة، وحصد معه 3 ألقاب محلية، كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي مرتين.
وأبرم الهلال تعاقدات قوية أخيرًا، حيث ضم البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، كما يسعى لضم برناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي.
ويخوض الهلال معسكره الإعدادي حاليًّا في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024، الذي ينطلق في شهر أغسطس المقبل.