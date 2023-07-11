رئيس لاتسيو يريد إنهاء صفقة سافيتش والهلال السعودي سريعًا

إدارة نادي الهلال السعودي اتفقت بشكل نهائي مع لاعب لاتسيو الإيطالي، الدولي الصربي سيرجي سافيتش، على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول بنادي الهلال.

وتقل الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات عن رئيس لاتسيو، بأنه يريد حسم الصفقة سريعًا.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الهلال عرض أقل من 50 مليون يورو لسافيتش لكني أريد توقيع العقود سريعًا، وإلا فإن سيذهب اللاعب لمعسكر الفريق".

وأضاف: "في عام 2018 رفضت عرضًا بقيمة 140 مليون يورو من إي سي ميلان لشراء ميلينكوفيتش ... ولا أشعر بأي ندم على ذلك".