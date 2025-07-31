نيوم السعودي يعلن صفقة جديدة

أعلن نادي نيوم السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب ناثان زيزي قادماً من نانت الفرنسي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ونشر نادي نيوم، عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطع فيديو للمدافع الفرنسي معلناً التعاقد معه حتى صيف 2030.

ولفت ناثان زيزي، صاحب الـ 20 عاماً، الأنظار مع نانت بعد مشاركته مع الفريق الأول منذ صيف 2023 بعد تصعيده من فريق الشباب.

وخاض اللاعب صاحب الأصول الإيفوارية 32 مباراة في الدوري الفرنسي خلال مشاركته مع نانت.

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ووصلت قيمة الصفقة إلى 20 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في سوق الانتقالات.

ونجح نادي نيوم الصاعد حديثاً إلى دوري روشن السعودي في إبرام عدة صفقات لتدعيم صفوفه، على رأسها التعاقد مع اللاعب المخضرم ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال الإنجليزي الأسبق.

وانضم أيضاً الحارس البولندي مارسين بولكا قادماً من نيس الفرنسي بجانب أمادو كوني لاعب وسط ستاد رين الفرنسي.

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وتعاقد أيضاً نيوم مع عبد العزيز نور، وعلاء حجي، ثنائي الوحدة، وثامر الخيبري لاعب الاتفاق، وفارس العبدي لاعب الفيحاء.