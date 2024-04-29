أول تعليق من رئيس الزمالك حول فشل ألعاب الصالات

وتابع: "كما قلت هناك أخطاء بسبب الضغط وضيق الوقت، لا نستطيع التغافل عنها، ونناشد الجماهير بالدعم والتكاتف من أجل حصد كأس الكونفيدرالية".

وأشار: "أقول لجماهير الزمالك إن مجلس الإدارة جاء في ظروف بغاية الصعوبة ولكن نعدكم إننا سنعيد أمجاد النادي، ولكن أرجو أن تحتملوا بعض الوقت لإن النادي كان يدار بطريقة خاطئة، من وجهة نظري، وهذا أصبح واضحًا والمسؤولون عن تلك التركة الثقيلة يقارنون بين الفترة السابقة والفترة الحالية، كيف تجوز المقارنة وسط كم المبالغ التي ندفعها والقضايا التي استلمنا النادي وهو يواجهها، ولكن أعد جماهير الزمالك بأن مجلس الإدارة قادر على حل جميع المشاكل على التوالي وإعادة الزمالك، وهذا نصيبنا وقادرون عليه".

وأتم: "الجميع يعلم أننا ندفع الكثير من الأموال لسداد الغرامات، لكن من السخافة أن تؤدي ما عليك، ويقابَل ذلك بتجريح وهجوم بالغ".

وكان الزمالك قطع تذكرة العبور لنهائي كأس الكونفيدرالية، بعد تعادله دون أهداف ذهابًا، والفوز إيابًا 3-0 خارج الديار أمام دريمز.