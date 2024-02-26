طوق نجاة لرونالدو.. فيديو قد يحمل براءة نجم النصر (شاهد)
تداول مغردون فيديو قديم قد يحمل براءة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تهمة الإساءة لجماهير نادي الشباب السعودي.
وقالت تقارير سعودية، أمس الأحد، إن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم فتحت تحقيقا حول احتفالية رونالدو خلال مباراة النصر والشباب.
وتغلب النصر على الشباب 3/2 في مباراة شهدت هتاف بعض جماهير نادي الشباب باسم ليونيل ميسي، وهو ما رد عليه رونالدو باحتفالية اعتبرها البعض مسيئة.
ويظهر رونالدو في الفيديو الذي كان يمثل خلاله نادي ريال مدريد الإسباني يؤدي نفس الاحتفالية أكثر من مرة، حيث لم يتم توقيع عقوبات عليه وقتها.
وشكّ بعض الإعلاميين المنتمين لنادي النصر في صحة فيديو رونالدو، فيما طالب أخرون باعتماد اللقطات التي بثها الناقل الرسمي فقط، وهي لم تتضمن إشارة رونالدو.
ولم يصدر نادي النصر أي بيان حول الأمر، كما اكتفى نادي الشباب بإشارة غير واضحة عبر حسابه على منصة X.
وقلّص النصر الفارق مع الهلال المتصدر إلى أربع نقاط بشكل مؤقت، قبل أن يواجه فريق المدرب جورجي جيسوس منافسه الاتفاق، اليوم الإثنين.
ويتصدر الهلال الدوري وله 56 نقطة من 20 مباراة، مقابل 52 للنصر من 21 مباراة.