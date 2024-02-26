طوق نجاة لرونالدو.. فيديو قد يحمل براءة نجم النصر (شاهد)

وتغلب النصر على الشباب 3/2 في مباراة شهدت هتاف بعض جماهير نادي الشباب باسم ليونيل ميسي، وهو ما رد عليه رونالدو باحتفالية اعتبرها البعض مسيئة.

ويظهر رونالدو في الفيديو الذي كان يمثل خلاله نادي ريال مدريد الإسباني يؤدي نفس الاحتفالية أكثر من مرة، حيث لم يتم توقيع عقوبات عليه وقتها.

وشكّ بعض الإعلاميين المنتمين لنادي النصر في صحة فيديو رونالدو، فيما طالب أخرون باعتماد اللقطات التي بثها الناقل الرسمي فقط، وهي لم تتضمن إشارة رونالدو.