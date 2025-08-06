6 أشياء تبشر الزمالك بموسم ناجح.. أول تعليق من ميدو منذ رحيله

أبدى أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، تفاؤله الشديد بمستقبل الفريق الأبيض في الموسم الجديد، مؤكدًا أن الأجواء داخل القلعة البيضاء تسير في الاتجاه الصحيح بعد معالجة العديد من الأزمات.

وكان ميدو عضوًا بلجنة التخطيط لنادي الزمالك بجانب حازم إمام وعمرو الجنايني، قبل أن يتم حل اللجنة ويرحل الثلاثي عن مناصبهم بعد تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي للفريق، ولكن قبل رحيلهم قاموا بتنفيذ بعض الأمور ووضع أسس مهمة داخل النادي للبناء عليها مستقبلًا.

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وكتب ميدو عبر حسابه على منصة "إكس": "عندي ثقة كبيرة إن شاء الله الزمالك سيقدم موسمًا جيدًا.. عالجنا كثيرًا من مشاكلنا. اللاعبون يحصلون على مستحقاتهم في ميعادها. لا يوجد لاعبون جدد يوقعون إلا بحصولهم على 50% من قيمة عقودهم، ولا يوجد لاعبون لم يحصلوا على أموالهم من الموسم الماضي".

وأضاف: "هناك لائحة تُطبق على الجميع.. فيه عدل.. مدرب جيد صغير في السن عنده شغف وجعان نجاح، ومدير كرة صاحب شخصية متزنة وعنده خبرة كبيرة، مفيش دوشة حول الفريق والفريق مقفول عليه بشكل جيد".

واختتم ميدو حديثه: "باقي دور جمهورنا العظيم اللي عمره ما خذل النادي وطول عمره واقف وراء فريقه".

يذكر أن الزمالك ضم 9 صفقات جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهم: المهدي سليمان، وشيكو بانزا، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، وآدم كايد، وعبد الحميد معالي، وأحمد ربيع، ومحمد إسماعيل، وعدي الدباغ.