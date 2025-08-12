إنتر ميلان يستهدف نجما جزائريا بالدوري الفرنسي

يدرس إنتر ميلان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا التعاقد مع النجم الفرنسي من أصل جزائري ماغنيس أكليوش، لاعب وسط نادي موناكو بعد أن أبدى المدرب الروماني كريستيان كيفو إعجابه واهتمامه به عقب مباراة ودية جمعت الفريقين.

وسجل ماغنيس أكليوش هدفًا رائعا في الدقيقة الثانية من المباراة الودية بين موناكو إنتر ميلان الذي فاز 2-1 يوم الجمعة الماضي، لكن تلك الخسارة لم يمنع اللاعب الجزائري الأصل من أن يلفت أنظار المسؤولين عن التعاقدات في الإنتر وأولهم المدرب كيفو.

ووفقًا لصحيفة ليكيب (L'EQUIPE) الفرنسية، انبهر وصيف بطل أوروبا بأكليوش بعد المباراة وأبدى المشرفون على النادي اهتمامهم بالتعاقد معهم، بل أن الفريق سأل عن عقد اللاعب الشاب وقيمته التسويقية.

وأضافت المصادر ذاتها أن أن الإيطاليين تلقوا صدمة بعدما علموا أن نادي موناكو يطالب بما يقارب 70 مليون يورو لبيع موهبة خط الوسط والهجوم، وهو مبلغ أحبط معنويات كل الأندية السابقة التي سعت للفوز بتوقيعه.

وقالت "ليكيب": "كل الأندية التي أرادت التعاقد مع ماغنيس أكليوش تراجعت بسبب ارتفاع السعر المحدد من قبل موناكو، هناك سبب آخر يفسر عدم خروجه وهو عدم قدرة أكليوش على تفعيل شروط فسخ عقده حتى الآن باعتبار أنه لا يملك شرطا جزائيا كما أنه لا يستطيع شراء عقده إلا بموافقة موناكو.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، ورغم اهتمامه بشكل جدي بالصفقة، لا يُستبعد أن يتراجع إنتر ميلان، كما فعل من قبله باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر سيتي نتيجة ارتفاع ثمن اللاعب.

وشارك ماغنيس أكليوش البالغ من العمر 23 عامًا، في 32 مباراة، وأحرز 5 أهداف في الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025، كما خاض مع نادي الإمارة الفرنسية منافسات دوري أبطال أوروبا وقدم أداء رائعا في مواجهة برشلونة ضمن مرحلة الدوري.

ويخطط إنتر ميلان في الموسم الجديد لاستعادة توهجه في الدوري الإيطالي بعدما فشل في الحفاظ على لقبه وخسر الصراع المثير في آخر اللحظات مع نابولي، كما تلقى خسارة ثقيلة أمام سان جيرمان (5 ـ 0) في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي منافسات كأس العالم للأندية، خرج رفاق الفرنسي ماركوس تورام من الدوري ثمن النهائي بالخسارة ضد فلومينينسي البرازيلي (2 ـ 0).