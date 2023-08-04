تطورات صفقة انضمام فرانك كيسي للأهلي السعودي

الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة أعطى موافقته النهائية للانتقال إلى الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الجارية.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن الأهلي اتفق مع كيسي على الانتقال إليه بصفقة، تقدَّر بنحو 75 مليون يورو.

وأضافت: "ينتظر المفاوض الأهلاوي توقيع العقود من جانب برشلونة بعد إرسال العرض الرسمي، أمس، وبلغ 15 مليون يورو".

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل الأهلي بأن إدارة النادي الجداوي اتفقت مع كيسي على البنود المالية كافة، إذ سيحصل على 20 مليون يورو راتبًا سنويًّا في عقده، الذي سيمتدُّ ثلاثة أعوام.

وأضافت: "الوفد الأهلاوي أنهى مفاوضاته مع برشلونة بشكل نهائي، وأرسلوا العقود بالطلبات نفسها التي حدَّدها الإسبان، وهي 15 مليون يورو، وينتظرون الردَّ بالموافقة والتوقيع".

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم الصفقة بشكل سريع، وضمان وصول اللاعب إلى جدة، والمشاركة في التدريبات قبل 48 ساعةً من مواجهة الحزم في افتتاح منافسات دوري روشن السعودي.

ويستهل الأهلي مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الحزم، يوم الجمعة 11 أغسطس.