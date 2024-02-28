كأس الاتحاد الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عددا من المباريات القوية، حيث يشهد كأس الاتحاد الإنجليزي 4 مواجهات نارية، بجانب مباراتين في الدوري الإيطالي.
وفي كأس الاتحاد الإنجليزي، هناك مواجهات قوية تجمع بين تشيلسي وليدز يونايتد، وولفرهامبتون وبرايتون، نوتنغهام فورست ومانشستر يونايتد، وليفربول وساوثهامبتون.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها:
كأس الاتحاد الإنجليزي
تشيلسي VS ليدز يونايتد - 10:30 مساء - beIN SPORTS.
ولفرهامبتون VS برايتون -10:45 مساء - beIN SPORTS.
نوتنغهام فورست VS مانشستر يونايتد - 10:45 مساء - beIN SPORTS
ليفربول VS ساوثهامتون - 10:45 مساء - beIN SPORTS.
الدوري الإيطالي
ساسولو VS نابولي - 08:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.
إنتر ميلان VS أتالانتا - 10:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.