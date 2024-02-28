كأس الاتحاد الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عددا من المباريات القوية، حيث يشهد كأس الاتحاد الإنجليزي 4 مواجهات نارية، بجانب مباراتين في الدوري الإيطالي.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي، هناك مواجهات قوية تجمع بين تشيلسي وليدز يونايتد، وولفرهامبتون وبرايتون، نوتنغهام فورست ومانشستر يونايتد، وليفربول وساوثهامبتون.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها: