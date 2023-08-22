القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي في ملحق دوري أبطال آسيا

يحل نادي شباب الأهلي ضيفًا على النصر السعودي في الملحق المؤهل لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة الثامنة والثلث مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة.

وسيحجز الفريق الفائز في المباراة بطاقة التأهل المباشر إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات يوم الخميس المقبل.