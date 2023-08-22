القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي في ملحق دوري أبطال آسيا
يحل نادي شباب الأهلي ضيفًا على النصر السعودي في الملحق المؤهل لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة الثامنة والثلث مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة.
وسيحجز الفريق الفائز في المباراة بطاقة التأهل المباشر إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات يوم الخميس المقبل.
وسيحل الشارقة الإماراتي ضيفًا على تراكتور الإيراني في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة لحجز بطاقة التأهل لدور المجموعات أيضًا.
وسيخوض البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مواجهة شباب الأهلي أول مباراة في تاريخه بمسابقة دوري أبطال آسيا بعدما حقق أرقامًا أسطورية في دوري أبطال أوروبا.
وأعلنت قناة ssc السعودية عن نقل المباراة عبر قناة سسؤ news المجانية غير المشفرة
وقال الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي إنه لا يخشى منافسه النصر السعودي المدجج بالنجوم وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو معولًا على خبرة لاعبيه في دوري أبطال آسيا.
وقال نيكوليتش في المؤتمر الصحفي للمباراة :"سبق لي لعب مباريات كثيرة أمام فرق كبيرة. لاعبونا يملكون خبرات كبيرة وشاركوا في دوري أبطال آسيا لسنوات طويلة".
"وتابع نكن احترامًا كبيرًا للمنافس الذي يملك جودة لاعبين، ونحن أيضًا وسنبذل كل ما نملك لتحقيق النتيجة المطلوبة".
وأتم :"خروج أحد الفريقين من المرحلة الإقصائية سيكون أمرًا صعبًا لكننا سنقدم أفضل ما لدينا أمام منافس قوي وسنسعى للوصول إلى المرحلة المقبلة".